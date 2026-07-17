¿A Qué Hora Salen los Resultados de la UNAM Mañana 17 de Julio? Checa Puntaje en Mi Sitio DGAE

En junio miles de aspirantes hicieron su examen de admisión para entrar a la que, para muchos, es la mejor universidad de todo México y ahora es momento de saber a qué hora salen los resultados de la UNAM para licenciatura este viernes 17 de julio 2026. Además, te contamos cómo iniciar sesión en Mi Sitio DGAE para conocer tu puntaje y saber si fuiste aceptado.

Para que los aspirantes están informados y sepan qué hacer al momento de la publicación de resultados UNAM, en una nota ya te dijimos dónde consultar tu puntaje en línea y el link de Tu Sitio DGAE, en el que podrás saber si te quedaste en la facultad o carrera que solicitaste, pues como cada año la demanda es muy alta.

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¿A qué hora salen los resultados de la UNAM 2026?

La consultar del puntaje UNAM 2026 va a estar disponible a partir de las 00:00 horas del 17 de julio. Es decir, desde el primer minuto de este viernes los estudiantes que realizaron el examen de admisión pueden checar su fueron aceptados. Solo deben tomar en cuenta las siguientes recomendaciones que hace la máxima casa de estudios en México:

No trates de ingresar antes de que inicie el proceso ya que no encontrarás información alguna.

No hagas "redes de ayuda", es decir, no le pidas a tus familiares o amigos que realicen la consulta por ti al mismo tiempo que tú. La cantidad de aspirantes es muy grande, pero si agregas a todos los demás, el sistema se saturará inevitablemente.

Si encuentras saturado el acceso al sistema en algún punto, evita dar clic repetidamente porque el sistema se reiniciará como si fuera una nueva consulta y se bloqueará más. Si eso te sucede a pesar de realizar la consulta en días posteriores, cierra todo, y en unas horas inténtalo de nuevo.

¿Cómo iniciar sesión en Mi Sitio DGAE UNAM para checar resultados de licenciatura?

Si deseas iniciar sesión en Tu Sitio del aspirante UNAM, lo que debes hacer es entrar al siguiente enlace: primeringreso1.dgae.unam.mx/2026/sitios y seguir los siguientes pasos:

Ingresa la misma dirección de correo electrónico y contraseña que registraste al crear tu cuenta. Da clic en el botón "Ingresar". Si no recuerdas tu contraseña da clic en "Olvidé mi contraseña". Activa la casilla "No soy un robot". Da clic en "Ingresar".

Una vez dentro de Tu Sitio en DGAE, los aspirantes van a poder checar los resultados UNAM licenciatura 2026. Es importante recordar que la publicación de puntajes va a estar disponible hasta las 23:59 horas del lunes 20 de julio.

AO