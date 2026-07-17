¿A Qué Hora Salen los Resultados de la UNAM Mañana 17 de Julio? Checa Puntaje en Mi Sitio DGAE

La publicación de resultados UNAM de licenciatura 2026 es este viernes 17 de julio, por eso acá te decimos la hora y pasos para iniciar sesión en Tu Sitio DGAE.

A qué hora salen los resultados de la UNAM 17 de julio 2026 así checas publicación de puntaje en Mi Sitio DGAELos resultados de licenciatura UNAM 2026van a estar disponibles para su consulta durante cuatro días. Foto: Cuartoscuro

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