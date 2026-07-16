¿Cuántos Puentes Oficiales Habrá en 2026? Hay Buenas Noticias para Estos Alumnos de la SEP

Este miércoles 15 de julio el Diario Oficial de la Federación (DOF) hizo público el nuevo calendario escolar de la SEP 2026 a 2027, por eso es momento de saber cuántos puentes oficiales habrá en México durante lo que queda del año y las fechas en que caen los días feriados y de descanso para alumnos de preescolar, primaria y secundaria de todo el país.

De cara al próximo regreso a clases en México, en una nota ya te mostramos las fechas más importantes del calendario escolar 2026 a 2027 de la SEP y cuánto falta para que los niños de educación básica vuelvan a las escuelas para afrontar el inicio del siguiente ciclo escolar a nivel nacional.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Revelan Calendario 2026-2027 de la SEP para Educación Básica; Estas Son las Fechas Relevantes

¿Cuántos puentes oficiales 2026 habrá en México?

El nuevo calendario indica que en lo que resta del año se van a cruzar cinco puentes escolares, al menos para estudiantes de preescolar, primaria y secundaria, siendo noviembre el mes que más días feriados oficiales va a tener en todo México.

El motivo por el que habrá varios puentes 2026 es porque se realizan los días de Consejo Técnico Escolar (CTE), además hay fechas a conmemorar y que son festivos establecidos en la Ley Federal del Trabajo (LFT) como de descanso obligatorio.

¿Cuándo son los puentes oficiales de la SEP 2026 en México?

Si aún no checas el calendario escolar 2026-2027, a continuación te mostramos el listado de los días en que caerán los puentes oficiales de la SEP, de aquí hasta las vacaciones de diciembre.

Primer puente: viernes 25 de septiembre 2026, por el Consejo Técnico Escolar.

Segundo puente: viernes 30 de octubre 2026, por Consejo Técnico Escolar.

Tercer puente: lunes 2 de noviembre 2026, por festivo del Día de Muertos.

Cuarto puente: lunes 16 de noviembre 2026, por feriado de la Revolución Mexicana.

Quinto puente: viernes 27 de noviembre, por Consejo Técnico Escolar.

Es importante recordar que el 16 de septiembre también es feriado oficial, por el aniversario del Día de la Independencia, pero dicha fecha cae en miércoles, por lo que no habrá puente de descanso largo.

AO