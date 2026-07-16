¿Cuántos Puentes Oficiales Habrá en 2026? Hay Buenas Noticias para Estos Alumnos de la SEP

La SEP lanzó el calendario escolar 2026 a 2027 y ya están definidas las fechas en que habrá puente por días feriados oficiales y de descanso para educación básica

Cuántos puentes oficiales 2026 habrá en México hay buenas noticias para alumnos de la SEPEl nuevo calendario de la SEP ya muestra los puentes qué habrá en 2026 en México. Foto: Cuartoscuro

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