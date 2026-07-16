Esta es la Mejor Hora para Ver la Conjunción Luna-Venus en México el 17 de Julio 2026

Si te consideras un amante de los eventos astronómicos, pon atención. El próximo 17 de julio de 2026 el cielo nocturno albergará la conjunción de la Luna y Venus, y en N+ te decimos cuál es la mejor hora para ver este espectáculo desde México.

Tal como te adelantamos en el Calendario de Eventos Astronómicos de Julio 2026, esta conjunción ocurrirá el próximo viernes. Aunque este mes también se podrá observar la Luna de Ciervo.

Y si aún no te has enterado por qué a la Luna Llena se le conoce con un nombre distinto por cada uno de los meses, en una nota previa te dimos a conocer su significado y cuándo es la siguiente.

De hecho, la agenda regala otro espectáculo para este miércoles. Si alzas la mirada al cielo, podrás observar a Júpiter junto a la Luna Creciente.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. “Luna azul” sobre templo de Poseidón

¿Cuál es la mejor hora para ver la Conjunción Luna Venus el 17 de Julio 2026?

Lo primero que debes saber es que el día de la conjunción, la Luna estará en su fase Nueva, es decir que será difícil de ver en el firmamento, pero habrá un cuerpo celeste que la acompañará: el planeta Venus.

De acuerdo con el sitio especializado Starwalk, Venus estará en la Constelación Leo y lo podrás ubicar al fijar la mirada sobre el horizonte oeste.

El punto máximo para observar la Conjunción será durante el crepúsculo vespertino y las primeras horas de la noche. Starwalk identifica las 19:42 horas del 17 de julio de 2026 (Hora de Ciudad de México, CDMX) como el mejor momento para disfrutarlo.

Ambos astros serán visibles a simple vista, sin necesidad de utilizar aditamentos extra como telescopios o lentes especiales.

¿Se podrá fotografiar la Conjunción de la Luna y Venus del 17 de julio 2026?

La respuesta es sí, podrás tomar fotografías de este espectáculo astronómico toda vez que se puede ver a simple vista.

Pero, si quieres obtener una imagen clara de los astros debes seguir las siguientes recomendaciones:

Verifica el pronóstico del clima: si el cielo está despejado podrás observar con facilidad el evento astronómico.

Colócate en un punto con poca contaminación lumínica: al situarte en un sitio con poca luz, podrás observar con facilidad los objetos brillantes en el cielo.

Enfoca la luna y el planeta con la cámara -incluso de tu teléfono celular- y ajusta el zoom para evitar que se vea borrosa la imagen.

¿Qué significa que la Luna esté en conjunción con Venus?

La conjunción es un fenómeno astronómico que ocurre cuando dos objetos celestes tienen la misma ascensión recta o longitud eclíptica en el cielo, en este caso la Luna y Venus.

Las conjunciones entre la Luna y algún planeta ocurren una vez cada 27,3 días, dado que el satélite natural de la Tierra recorre una área del cielo donde puede encontrarse con los planetas del Sistema Solar.

SARR