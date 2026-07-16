Esta es la Mejor Hora para Ver la Conjunción Luna-Venus en México el 17 de Julio 2026

Los amantes de la astronomía tienen una cita el próximo viernes, Venus podrá fotografiarse cerca de la Luna; te contamos todos los detalles

Conjunción Luna y Venus el 17 de Julio de 2026: A qué hora es el mejor momento para ver la Luna en Conjunción con Venus.Este 17 de julio de 2026 tienes una cita con el cosmos, esa noche podrás disfrutar de una conjunción entre la Luna y Venus. Te contamos todos los detalles. Foto: Reuters.
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