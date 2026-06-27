Venus y la Luna en Conjunción: Estos Son los Eventos Astronómicos de Julio del 2026

Este verano será muy especial para los aficionados a la astronomía: entre lluvias de estrellas y conjunciones planetarias, julio del 2026 tendrá varios de los eventos astronómicos más importantes de la temporada.

6 de julio: la Tierra alcanza el afelio

Contrario a lo que algunos podrían llegar a creer, las estaciones no tienen nada que ver con la distancia a la que se ubica la Tierra del Sol. Estas están enteramente vinculada al eje del planeta.

Prueba de ello es que este 6 de julio la Tierra alcanzará su afelio. Este es el punto más lejano que tiene la órbita de nuestro planeta alrededor del Sol. Pese a la enorme distancia, el hemisferio norte atraviesa la época más caliente del año, el verano. Durante este día, el planeta se ubica a 152 millones de kilómetros del Sol.

La Tierra llega a su afelio el 6 de julio. Foto: NASA

11 de julio: Marte, la Luna y las Pléyades, juntos

Desde la Antigüedad, las Pléyades han fascinado a los admiradores del cielo nocturno. Este cúmulo de estrellas, conocido también como Las Siete Hermanas, es uno de los objetos astronómicos más importantes para cualquier aficionado a la astronomía.

El próximo 11 de julio, las Pléyades estarán en conjunción con Marte y la Luna. El espectáculo ocurrirá poco antes del amanecer. Solo tendrás que mirar hacia el este para apreciar al planeta rojo cerca de nuestro satélite y del célebre cúmulo ubicado a 444 años luz.

17 de julio, Venus y la Luna en conjunción

El mes de julio también ofrecerá una conjunción muy especial el día 17. Durante la tarde, podrá verse a Venus muy cerca de la Luna. El fenómeno será especialmente admirable porque la Luna estará en su fase creciente.

Venus y la Luna en conjunción. Foto: Reuters

Así que no solo será más fácil admirar al planeta, porque el brillo del satélite será menor, sino que además la Luna mostrará sus cuernos y parecerá un “ajo de agónica plata”, como la llamó el poeta Federico García Lorca.

29 de julio: Luna de Ciervo

La segunda mitad del año nos ofrecerá más y más lunas inolvidables. A medida que nos acerquemos a noviembre, la Luna comenzará a parecer un poco más grande en el cielo. Esto se debe a que el satélite está emprendiendo el camino hacia su perigeo, es decir el punto más cercano a la Tierra.

La Luna de Ciervo llegará el 29 de julio. Foto: Reuters

Este 29 de julio llegará la Luna de Ciervo. Esta luna llena debe su nombre a las astas renovadas de los ciervos, según el Almanaque del Viejo Granjero.

Pero, más importante aún, nuestro satélite estará un poco más cerca que en meses anteriores, donde tuvimos microlunas. Y todo esto será apenas un preludio de la superluna de noviembre.

30 y 31 de julio: lluvia de estrellas Delta Acuáridas del Sur

El mes de julio cerrará con su evento estrella. Los días 30 y 31 de julio serán el pico de actividad de la lluvia de estrellas Delta Acuáridas del Sur.

La lluvia de estrellas Delta Acuáridas del Sur ocurrirá el 30 y 31 de julio. Foto: Reuters

Cabe señalar que, como su nombre lo sugiere, esta lluvia de meteoros es especialmente intensa en el hemisferio sur del planeta. No obstante, también se puede observar desde el hemisferio norte.

La principal diferencia es que el punto desde el cual irradian las centellas es muy bajo para nuestra perspectiva, por lo que veremos cómo estas salen disparadas desde detrás del horizonte. En su pico de actividad, las Delta Acuáridas del Sur alcanzan 25 centellas por hora.