Venus y la Luna en Conjunción: Estos Son los Eventos Astronómicos de Julio del 2026

Julio del 2026 nos traerá una lluvia de estrellas y una conjunción entre Venus y la Luna; estos son los principales eventos astronómicos del mes

Lluvia de estrelas en el desiertoEstos son los eventos astronómicos de julio del 2026. Foto: Reuters

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¿Sabías que el 6 de julio la Tierra estará en su punto más lejano del Sol? Este mes trae fenómenos celestiales imperdibles como Marte con las Pléyades y la Luna de Ciervo.

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