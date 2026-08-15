Dan Detalles de las Próximas Entregas de 'Coco', 'Frozen', 'Avengers' y 'Star Wars'

La segunda parte de la película Coco, ambientada en el festejo del Día de Muertos en México, verá la luz en noviembre de 2029, informó la empresa Disney durante su convención en Anaheim, California.

Este viernes, el coloso del entretenimiento dio detalles de esta cinta que fue todo un éxito en 2017, al contar la historia de un niño que entra al mundo de los muertos, así como la relación con los vivos.

En esta nueva etapa, Miguel ya es un adolescente, reveló la compañía durante la D23, en la que estuvo el actor Benjamin Bratt, quien volverá a poner voz al legendario cantante espiritual Ernesto de la Cruz.

El joven Miguel se presentará "más mayor, en edad adolescente, pero aun sosteniendo su guitarra sujeta a la espalda", explicó Bratt mientras mostraba las primeras imágenes del protagonista de la película.

"No puedo esperar a volver a dar vida a este personaje... o a volver de entre los muertos", agregó Bratt en forma de gesto hacia la película.

Durante la presentación, también se anunciaron los regresos de Zootopia, Frozen y la tercera entrega del Diario de una Princesa, así como nuevas películas originales para los siguientes años.

Entre avances como el adelanto de la nueva temporada de The Simpson para septiembre.

Pixar, por su parte, coincidiendo con su 40 aniversario, desplegó un calendario de novedades que van desde Los Increíbles 3 hasta el anuncio de Kingdom Hearts para finales de 2027, que incluirá una cuarta entrega y una serie asociada.

El broche de oro lo puso Marvel con una batería de anuncios encabezada por su presidente, Kevin Feige, que incluyó la confirmación de la participación de Hugh Jackman junto a los X-Men y los 4 Fantásticos en Avengers: Doomsday, un macroevento que reunió sobre el escenario a Chris Evans y Robert Downey Jr, entre otros.

Por su parte, Sadie Sink se consolidó como una de las principales figuras de la nueva etapa de Spider-Man, Ryan Gosling recorrió la galaxia de Star Wars: Starfighter con las primeras imágenes del proyecto y se desvelaron algunos detalles de la segunda temporada de Ahsoka, que contará con el regreso de Anakin Skywalker.

Este fin de semana, Disney revelará el catálogo de novedades cinematográficas y de series para los próximos años, entre las que está la citada animación.

La compañía inauguró la primera jornada de la D23, la mayor convención oficial de Disney, con un panel de entretenimiento que se ha consolidado como uno de los más esperados del sector.

ICM