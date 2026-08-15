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Dan Detalles de las Próximas Entregas de 'Coco', 'Frozen', 'Avengers' y 'Star Wars'

El anuncio de avances y proyectos de Disney fueron parte de la primera jornada de la convención de la compañía celebrada en Anaheim, California

Disney presentó avances y proyectos de entretenimiento para los próximos dos añosDisney presentó avances y proyectos de entretenimiento para los próximos dos años. Foto: Unsplash | Ilustrativa

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