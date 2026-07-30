¿Qué Películas Ver para Entender Spider-Man: Brand New Day? Este es el Orden Correcto

La Saga de Spider-Man tiene una nueva entrega en puerta. Este 29 de julio se estrena en cines la película "Brand New-Day", y en N+ te decimos qué películas ver para entender la cinta protagonizada por Tom Holland, así como el orden correcto para disfrutarlas.

Esta es la guía definitiva para adentrarte en el Universo Marvel, así que no te olvides de las palomitas porque te espera un buen maratón de superhéroes.

Si ya tienes tus boletos para el estreno de "Spider-Man: Brand New Day", en una nota previa ya te dijimos qué duración tendrá la película. Además de resolver una de las dudas más recurrentes entre los fanáticos: ¿tiene escena post-créditos?

Lo cierto es que el tráiler de la película mostró algunas claves y sorpresas