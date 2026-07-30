¿Qué Películas Ver para Entender Spider-Man: Brand New Day? Este es el Orden Correcto

La Saga de Spider-Man tiene una nueva entrega en puerta. Este 29 de julio se estrena en cines la película "Brand New-Day", y en N+ te decimos qué películas ver para entender la cinta protagonizada por Tom Holland, así como el orden correcto para disfrutarlas.
Esta es la guía definitiva para adentrarte en el Universo Marvel, así que no te olvides de las palomitas porque te espera un buen maratón de superhéroes.
como la aparición de Sadie Sink, por lo que la idea no es que seas víctima de los spoilers.
¿Qué películas ver para entender "Spider-Man: Brand New Day"?
Tom Holland, protagonista de la nueva entrega del superhéroe arácnido reveló que esta película cuenta un tipo diferente de historia de superhéroes, centrada en la vulnerabilidad.
Por lo que la recomendación principal en definitiva es que veas las dos películas previas de Spider-Man protagonizadas por Tom Holland y Zendaya, quien es su esposa en la vida real, y ahí interpretad a su novia MJ.
Spider-Man: Far From Home (2019).
Spider-Man: No Way Home (2021).
Pero no son las únicas películas que en definitiva debes ver, hay cuatro recomendaciones más en la lista que están dentro del Universo Marvel y dan un panorama más amplio sobre el desarrollo del personaje y aparición de los villanos.
Captain America: Civil War (2016).
Spider-Man: Home Coming (2017).
Avengers: Infinity War (2018).
Avengers: Endgame (2019).
Como plus, puedes ver la serie de Marvel "Daredevil" y "The Punisher", toda vez que éste último (interpretado por Jon Bernthal) se convierte en un aliado inesperado de Spider-Man.
Orden propuesto de películas del Universo Marvel para entender Spider-Man: Brand New Day
Si quieres comprender a fondo cómo Peter Parker (Tom Holland) llegó a este punto de no retorno en la más reciente cinta, el orden sugerido para ver las películas antes mencionadas es el siguiente:
Captain America: Civil War (2016): Presenta a Peter Parker y su primer contacto con Tony Stark (Iron Man).
Spider-Man: Homecoming (2017): Muestra los inicios de Peter Parker como Héroe Protegido por Iron Man.
Avengers: Infinity War (2018) y Avengers Endgame (2019) te dan contexto sobre el impacto emocional que tiene la pérdida de su mentor.
Spider-Man: Far From Home (2019): Muestra la presión de cargar con el legado de Los Vengadores.
Spider-Man: No Way Home (2021): Explica el hechizo de Doctor Strange donde el mundo olvida quién es Peter Parker, y da la pauta para el desarrollo de ésta última entrega.
Spider-Man: Brand New Day (2026): Explica lo que supone vivir las consecuencias del hechizo de Doctor Strange, en el que incluso su novia MJ lo olvidó.