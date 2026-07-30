Cine

¿Qué Películas Ver para Entender Spider-Man: Brand New Day? Este es el Orden Correcto

Este 29 de julio se estrena la más reciente película del superhéroe arácnido interpretado por Tom Holland, y aquí te decimos qué ver para entender de dónde parte la historia

Cast de Spider-Man: Brand New Day. Qué Películas ver para entender la más reciente película de Tom Holland.Tom Holland, Zendaya, Jon Bernthal y Sadie Sink regresan a la pantalla grande para la entrega más reciente del Universo de Marvel: Spider-Man: Brand New-Day. Foto: Reuters.

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