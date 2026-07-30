Golpean a Hombre en Plaza de Gómez Palacio; Agresor Huyó

La tarde del 28 de julio, un hombre resultó lesionado luego de ser agredido a golpes en la Plaza Corazón de la colonia Fidel Velázquez en la ciudad de Gómez Palacio.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Hombre es Trasladado al Hospital tras Ser Agredido a Golpes en Plaza de Gómez Palacio

Carlos Ortega de 40 años, con domicilio en Lerdo, caminaba por una calle cercana a la plaza cuando un sujeto se le acercó y sin mediar palabra, lo atacó a golpes hasta fracturarle la nariz, tras la agresión, el responsable huyó del lugar.

Paramédicos de la Cruz Roja atendieron al lesionado y lo trasladaron a un hospital. La Policía Investigadora de Delitos (PID) ya busca al agresor después de que se diera a la fuga.

Agreden con machete a hombre de 63 años en la colonia Mundo Nuevo en Piedras Negras

El 23 de julio, un hombre resultó con severas lesiones en su cabeza luego de ser atacado con un machete por un hombre en la calle Idelfonso Vázquez en la colonia Mundo Nuevo en Piedras Negras.

El afectado Samuel García de 63 años, fue trasladado al Hospital General Dr. Salvador Chavarría para que recibiera atención médica y descartar alguna lesión de gravedad.

Las autoridades abrieron una carpeta de investigación con el fin de lograr la detención del responsable.