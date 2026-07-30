Golpean a Hombre en Plaza de Gómez Palacio; Agresor Huyó

La tarde del 28 de julio, un hombreresultólesionado luego de ser agredidoa golpes en la Plaza Corazón de la coloniaFidelVelázquez en la ciudad de GómezPalacio.
CarlosOrtega de 40 años, con domicilio en Lerdo, caminaba por una calle cercana a la plaza cuando un sujeto se le acercó y sin mediar palabra, lo atacó a golpes hasta fracturarle la nariz, tras la agresión, el responsable huyó del lugar.
Paramédicos de la Cruz Roja atendieron al lesionado y lo trasladaron a un hospital. La Policía Investigadora de Delitos (PID) ya busca al agresor después de que se diera a la fuga.
Agreden con machete a hombre de 63 años en la colonia Mundo Nuevo en Piedras Negras
El 23 de julio, un hombre resultó con severaslesionesen su cabeza luego de ser atacado con un machete por un hombre en la calleIdelfonsoVázquez en la coloniaMundoNuevo en PiedrasNegras.
El afectado SamuelGarcía de 63 años, fue trasladado al Hospital General Dr. Salvador Chavarría para que recibiera atención médica y descartar alguna lesión de gravedad.
Las autoridades abrieron una carpeta de investigación con el fin de lograr la detención del responsable.