Seguridad

Golpean a Hombre en Plaza de Gómez Palacio; Agresor Huyó

Un hombre resultó lesionado luego de ser agredido a golpes en la Plaza Corazón en Gómez Palacio.

Golpean a Hombre en Plaza de Gómez Palacio; Agresor HuyóFoto: N+

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Impactante agresión en Gómez Palacio: un hombre fue brutalmente golpeado en la Plaza Corazón. La policía busca al responsable. ¿Qué medidas se tomarán?

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