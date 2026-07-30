Asesinan a Tres Integrantes de una Familia Mientras Dormían en Valle de Santiago

Vecinos de la colonia Morelos, en Valle de Santiago, llamaron a los números de emergencia, después de que hombres armados asesinaran en la madrugada a tres integrantes de una familia, mientras dormían.

De acuerdo al reporte de la dependencia de Seguridad de Valle de Santiago, los hechos ocurrieron alrededor de las 4:40 de la mañana, cuando en un domicilio de la calle Solidaridad, ingresaron varios hombres armados.

En cierto momento, la familia que dormía ahí, escuchó ruidos en la casa, por lo que al levantarse fueron atacados a balazos por los agresores, quienes al lograr su cometido se dieron a la fuga de la vivienda.

El ruido de las detonaciones alertó a los vecinos, quienes de inmediato llamaron a los números de emergencia para reportar lo ocurrido, mientras que al interior de la casa, una joven que se encontraba consciente también llamó al 911.

Los primeros en llegar fueron policías municipales, quienes también pidieron el apoyo de los paramédicos, al mismo tiempo que acudía personal de la Guardia Nacional, quien de inmediato implementó un operativo en la zona.

Tres personas fallece, una joven sobrevive

Al arribar los rescatistas de inmediato brindaron atención médica, pero tres personas ya no contaban con signos vitales, una de ellas, un joven de 15 años, mientras que la mujer de 60 años, fue estabilizada y trasladada para su hospitalización.

Por su parte, al llegar el personal de la Fiscalía de Guanajuato y de la Semefo, pudieron confirmar que los fallecidos era un hombre de aproximadamente 60 años, un joven de 25 años, un adolescente de 15 años.

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