Seguridad

Asesinan a Tres Integrantes de una Familia Mientras Dormían en Valle de Santiago

Integrantes de una familia fueron atacados a balazos en la colonia Morelos, en Valle de Santiago. Entre las víctimas hay un joven de 15 años.

La zona fue resguardada por la Guardia Nacional.Foto: N+

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Hombres armados irrumpen en una casa y asesinan a tres personas. La comunidad está conmocionada.

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