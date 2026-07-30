¿Qué Hacer si Tienes en Casa Huevos de Empresa Ligada a Alerta de Salmonella? Esto Dice Senasica

El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), órgano desconcentrado de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) de México, a través de su publicación “Monitor de Inocuidad Agroalimentaria” fechada el 15 de julio de 2026, explicó qué hacer con los huevos con posible riesgo de contaminación por salmonella provenientes de Estados Unidos.

¿Hay huevos con salmonella de EUA en México?

La Senasica precisó que la empresa Midwest Poultry Services, ligada en los casos de huevos con salmonella en Estados Unidos, “no distribuye actualmente dicho producto producido en sus granjas de Texas”.

Aseguró que hasta la fecha no se han notificado casos de personas enfermas vinculadas con estos productos.

Senasica exhorta a no consumir huevos contaminados de EUA

El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria exhortó a la población en México que, en caso de que se encuentre disponible en el país, huevo contaminado con salmonella de Estados Unidos, realice las siguientes acciones:

No consumirlos

Desecharlos

Devolverlos al establecimiento donde fueron adquiridos.

¿Cómo detectar huevos contaminados de EUA en México?

Autoridades sanitarias de Estados Unidos han revelado cuáles son los lotes y marcas de huevos contaminados.

Los productos potencialmente afectados presentan el código de planta P-1950, 840962 o 0840962, acompañado de una fecha del 157 al 184, correspondiente al periodo comprendido entre el 6 de junio y el 3 de julio de 2026.

Las fechas de venta o consumo preferente se encuentran entre el 20 de julio y el 17 de agosto de 2026.

Los huevos se distribuyeron en establecimientos minoristas y de servicios de alimentación de Texas, Oklahoma y Luisiana; en tiendas Kroger de Texas y Luisiana, y en establecimientos Brookshire’s de Texas, Oklahoma, Arkansas, Luisiana, Nuevo México y Misisipi.

Los productos afectados son los siguientes

Huevos grandes marca Kroger, en presentaciones de 12, 18 y 60 piezas; con códigos UPC 011110609038, 011110609335 y 011110609144, respectivamente.

Huevos extragrandes marca Kroger, en presentación de 12 piezas; con código UPC 011110609045.

Huevos medianos marca Kroger, en presentaciones de 12 y 30 piezas; con códigos UPC 011110609021 y 011110609809, respectivamente.

Huevos jumbo marca Kroger, en presentación de 12 piezas; con código UPC 011110609052.

Huevos rojos medianos de gallinas libres de jaula (cage-free), marca Simple Truth, en presentación de 12 piezas; con código UPC 011110870230.

Huevos rojos grandes de gallinas libres de jaula (cage-free), marca Simple Truth, en presentaciones de 12, 18 y 24 piezas; con códigos UPC 011110797704, 011110893109 y 011110150974, respectivamente.

Huevos grandes marca Brookshire’s, en presentaciones de 12, 18, 36, 60 y 6 piezas; con códigos UPC 092825095552, 092825095569, 092825109808, 092825095637 y 092825095644, respectivamente.

Huevos extragrandes marca Brookshire’s, en presentación de 18 piezas; con código UPC 092825095606. Huevos jumbo marca Brookshire’s, en presentación de 12 piezas; con código UPC 092825095583.

¿De dónde provienen los huevos contaminados con salmonella?

Los huevos contaminados con Salmonella Braenderup, un organismo capaz de provocar infecciones graves, y en ocasiones mortales, en niños pequeños, personas mayores o de salud delicada y otros individuos con el sistema inmunológico debilitado, fueron retirados por el productor Rose Acre Farms, con sede en Seymour Indiana, "por precaución extrema", indicó el comunicado de la FDA.

Los huevos provenían de una granja situada en el condado de Hyde, Carolina del Norte; según Food Safety News, dicha instalación produce 2.3 millones de huevos diarios a partir de una población de 3 millones de gallinas ponedoras.

El producto llegó a consumidores de Florida, Nueva York, Pensilvania, Carolina del Norte, Nueva Jersey, Virginia, Colorado, Carolina del Sur y Virginia Occidental.

Granjas de huevos en Texas dieron positivo a salmonella

Las muestras recolectadas por Midwest Poultry en granjas de Texas dieron positivo a salmonella, y los análisis genéticos revelaron que algunas muestras coinciden con la cepa bacteriana que enfermó a varias personas, según informaron funcionarios federales.

Los síntomas de la infección por salmonela incluyen diarrea, fiebre, vómitos intensos, deshidratación y cólicos estomacales. La mayoría de las personas afectadas se recuperan en el plazo de una semana. Sin embargo, la infección puede ser grave en niños pequeños, adultos mayores y personas con sistemas inmunológicos debilitados, quienes podrían requerir hospitalización.

HVI