Salud

¿Qué Hacer si Tienes en Casa Huevos de Empresa Ligada a Alerta de Salmonella? Esto Dice Senasica

Autoridades en México explican qué hacer con huevos provenientes de Estados Unidos con salmonella

"No Consumirlos y Desecharlos", Senasica Dice Qué Hacer con Huevos de EUA con SalmonellaCaja de huevos producidos en Estados Unidos. Foto: Reuters

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El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria exhorta a la población en México que en caso de que se encuentre disponible en el país, huevo contaminado con salmonella de EUA, a realizar las siguientes acciones

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