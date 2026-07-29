Enfermedades

¿Hay Alerta Sanitaria en México por Huevo Contaminado con Salmonella?

La salmonella puede causar infecciones graves y, en algunos casos, mortales, especialmente en niños pequeños

¿Hay Alerta Sanitaria en México por Huevo con Salmonella?Huevos en una caja. Foto: Reuters

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La alerta por huevo con salmonela se junta en un momento en que EUA afronta el mayor brote de diarrea explosiva y que se han vinculado con vegetales de hoja verde como la lechuga

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