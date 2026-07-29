¿Hay Alerta Sanitaria en México por Huevo Contaminado con Salmonella?

Debido a que la empresa estadounidense Midwest Poultry Services retiró del mercado aproximadamente 1.5 millones de docenas de huevos producidos en Texas con posible contaminación con salmonella. En N+ te decimos si hay una alerta sanitaria en México por huevo con salmonella.

Hasta el momento no hay una alerta sanitaria oficial emitida en México por huevo contaminado con salmonella, porque el brote actual se localiza en territorio estadounidense y la producción mexicana “estaría segura”.

¿Por qué hay alarma en redes sociales por huevo con salmonella?

La alarma en redes sociales por huevo con salmonella se debe a que la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) ordenó el retiro preventivo de 19 millones de unidades de huevo, en los estados fronterizos como Texas y Nuevo México.

¿Qué fecha de consumo tienen los huevos con salmonella?

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) divulgó que los huevos afectados con salmonella son blancos y marrones de gallinas libres, producidos y distribuidos desde granjas en Texas entre el 6 de junio y el 3 de julio de 2026 y con fechas de consumo preferente entre el 20 de julio y el 17 de agosto de 2026.

Según un comunicado de la FDA, estos huevos se enviaron a clientes de servicios de alimentos y comercios minoristas en Texas, Oklahoma, Luisiana, Arkansas, Nuevo México y Misisipi, y estuvieron disponibles en tiendas como Kroger o Brookshire Grocery y en otros puntos de venta minorista más pequeños.

Otras marcas afectadas son Simple Truth, Country Morning y SunUps.

¿Cómo se sabe si el huevo transmite salmonella?

La agencia explicó que la salmonella puede causar infecciones graves y en algunos casos mortales, especialmente en niños pequeños, personas mayores o "frágiles" y otras personas con sistemas inmunitarios debilitados.

Las personas sanas infectadas con salmonella pueden sufrir fiebre, diarrea, náuseas, vómitos y dolor abdominal, y en casos poco frecuentes la bacteria puede provocar enfermedades más graves como artritis o infecciones arteriales.

Esto se junta en un momento en que Estados Unidos afronta el mayor brote de ciclosporiasis en años, una infección parasitaria que provoca diarreas explosivas y que agencias federales han vinculado con vegetales de hoja verde como la lechuga.

HVI