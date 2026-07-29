Sociedad

¿Qué se Requerirá Para Obtener Descuento en Agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara?

El Gobierno de Jalisco publicó un decreto que autoriza al Siapa aplicar descuento del 80% a usuarios que reciben agua de mala calidad

Descuentos SIAPA por agua suciaFoto: N+

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Gobierno de Jalisco decreta descuento por agua sucia. Siapa compensará a quienes paguen al corriente. Conoce los detalles y zonas afectadas.

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