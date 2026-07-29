Sociedad ¿Qué se Requerirá Para Obtener Descuento en Agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara? El Gobierno de Jalisco publicó un decreto que autoriza al Siapa aplicar descuento del 80% a usuarios que reciben agua de mala calidad Foto: N+ Destacado Gobierno de Jalisco decreta descuento por agua sucia. Siapa compensará a quienes paguen al corriente. Conoce los detalles y zonas afectadas. Publicidad Publicidad

Por Redacción N+ 29 jul 2026 | 16:20 CST Actualizado hace 3 horas

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El Periódico Oficial El Estado de Jalisco publicó este martes el decreto aprobado por el Congreso, que autoriza al SIAPA a aplicar un descuento sobre los montos facturados.

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Se tomará como base del descuento el consumo registrado a partir de la publicación de este decreto y aplicará durante este 2026.

Tendrán el beneficio las personas usuarias de los servicios habitacional y comercial afectadas por la calidad del agua, cuyo promedio mensual de consumo sea de 25 metros cúbicos.

En el servicio comercial, solo será aplicable a pequeños comercios, en el mismo porcentaje y con consumos promedio que no superen los 25 metros cúbicos.

Los usuarios que, a la entrada en vigor del decreto, se encuentren al corriente en el pago del servicio y hubiesen cubierto el período objeto de este beneficio recibirán el descuento mediante compensación en la facturación inmediata siguiente.

¿Quiénes no podrán acceder a los descuentos del SIAPA?

Quienes no hubiesen cubierto la facturación podrán acceder al descuento al momento de efectuar el pago respectivo.

Los usuarios que no hayan sido considerados en este beneficio, pero que durante el resto del año reciban agua turbia, podrán gozar del descuento a petición de parte. La Dirección de Abastecimiento o la unidad administrativa del SIAPA emitirá un dictamen técnico que acredite dicha afectación.

A partir de la entrada en vigor del decreto, la Comisión Estatal de Derechos Humanos deberá enviar al Congreso y al SIAPA, en un plazo de ocho días naturales, la información sobre las colonias donde se hayan presentado quejas por desabasto y mala calidad del agua, correspondientes al periodo comprendido entre el 6 de diciembre de 2024 y la fecha en que se remita dicha información.

¿Cuándo comenzarán los descuentos por agua de mala calidad?

La Junta de Gobierno del SIAPA emitirá, dentro de los 15 días naturales siguientes a la entrada en vigor del decreto, el acuerdo mediante el cual determine las zonas de aplicación del beneficio autorizado.

¿Qué se tomará en cuenta para otorgar los descuentos?

Se evaluará qué tan graves fueron las afectaciones.

Solo recibirán el beneficio los usuarios que realmente resultaron afectados.

Las zonas beneficiadas se actualizarán cada mes.

El SIAPA publicará las colonias que recibirán el descuento en el Periódico Oficial y en su portal web.

Además, el decreto establece que el SIAPA deberá: