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Como Estrella Recibieron a Quiñones en Arabia Saudita Tras Brillar en Mundial 2026 con México

El delantero mexicano regresó a su club, el Al-Qadsiah, para la nueva temporada y fue objeto de un gran recibimiento

Julián Quiñones saluda a varios pequeños en el Aeropuerto Internacional Rey Fahd.Julián Quiñones saluda a varios pequeños en el Aeropuerto Internacional Rey Fahd. Foto: Al-Qadsiah FC

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El delantero mexicano Julián Quiñones, tras ser el máximo goleador del Tricolor en el Mundial 2026, es recibido como héroe en Arabia Saudita. ¿Podrá liderar al Al-Qadsiah al campeonato esta temporada?

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