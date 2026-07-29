Como Estrella Recibieron a Quiñones en Arabia Saudita Tras Brillar en Mundial 2026 con México

Luego de brillar con la Selección Mexicana en el Mundial 2026, Julián Quiñones regresó a Arabia Saudita para reportarse con el Al-Qadsiah FC antes de iniciar una nueva temporada. El goleador del equipo Tricolor fue recibido con muestras de cariño por parte de sus fans y de su club.

Apenas cruzó las puertas de arribo a suelo saudí, Quiñones fue ovacionado por un grupo de pequeños que portaban playeras amarillas, como las que usa de local el equipo Al-Qadsiah. También se acercaron muchos fans para pedirle que se tomara selfies con ellos.

Julián Andrés Quiñones se mostró gratamente sorprendido con el recibimiento y las muestras de afecto, que lo hacen sentir valorado, así que se tomó su tiempo para atender las peticiones de los seguidores, a los que también les firmó autógrafos.

El propio club compartió imágenes del artillero mexiacano arribando al Aeropuerto Internacional Rey Fahd, además de explicar que se trataba de “un momento especial momento con nuestros reyes de la academia”, en alusión a los niños de la escuela de futbol del club.

¿Cómo le fue a Quiñones en la temporada anterior y en el Mundial 2026?

Como se sabe, el exdelantero del América ha logrado destacar en la Saudi Pro League. Tan solo en la temporada anterior fue campeón de goleo, por encima de Cristiano Ronaldo, con 33 anotaciones en su cuenta.

Luego de finalizar la campaña se reportó con la Selección Mexicana para participar en el Mundial 2026, donde fue el mejor anotador del equipo Tricolor: sumó 4 tantos, ante Sudáfrica, Chequia, Ecuador e Inglaterra (uno en cada partido).

Así que luego de acompañar a la Selección Mexicana hasta octavos de final del Mundial 2026, donde cayó 3-2 ante Inglaterra, Julián Andrés Quiñones buscará repetir su título de goleo en la Saudi Pro League.

Por supuesto que buscará impulsar a su equipo para que levante el trofeo de campeón, luego de quedar en cuarto sitio en el intento más reciente.

Con información de N+