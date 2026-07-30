Seguridad

Desarticulan a "Los Patrones" y "Los Rebollo", Bandas Dedicadas al Robo de Combustible en Edomex

Así detuvieron a integrantes de "Los Patrones" y "Los Rebollo", dedicados al robo de combustible en el Estado de México; estos son los detalles

Así detuvieron a "Los Patrones" y a "Los Rebollo", acusados de huachicoleo en EdomexFoto: FGR
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