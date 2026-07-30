Desarticulan a "Los Patrones" y "Los Rebollo", Bandas Dedicadas al Robo de Combustible en Edomex

Las autoridades federales informaron los detalles de la desarticulación de las células “Los Patrones” y “Los Rebollo”, quienes son presuntos integrantes del grupo delictivo de “Don Checo”, dedicados al robo de combustible en el Estado de México; así cayeron.

De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), la aprehensión se logró luego de diversas labores de investigación, las cuales permitieron establecer que diversas células delictivas daban continuidad a las actividades ilícitas que dirigía Cirio “N”, alias “Don Checo”, quien fue detenido en junio de 2025 junto con 31 probables integrantes de su grupo.

“Formaban una de las principales organizaciones criminales dedicadas al robo y comercialización ilícita de hidrocarburo en la zona centro del país”, afirmó.

Después de la detención de “Don Checo”, el control del grupo fue asumido por Mauricio “N”, alias "El Burras", probable integrante de una facción de un grupo de la delincuencia organizada; fue detenido en abril de 2026.

No obstante, el seguimiento de las actividades criminales permitió a las fuerzas de seguridad identificar a Andrés “N”, alias "El Patrón", como uno de los posibles responsables de dar continuidad a las operaciones delictivas.

¿Cómo detuvieron a "Los Patrones" y "Los Rebollo"?

Asimismo, la FGR señaló que se detectó que estos sujetos posiblemente se dedicarían a la extracción y comercialización ilícita de Gas LP mediante el uso de empresas gaseras, además de la perforación clandestina de ductos y traslado del combustible ilícito.

Según las indagatorias, los municipios del Edomex donde cometían estos delitos son:

Chimalhuacán

Ecatepec

Jaltenco

Nextlalpan

Tecámac

Tonanitla

Por lo tanto, se ejecutaron órdenes de cateo en 14 inmuebles para desarticular la estructura criminal. En estos puntos, se aseguraron:

47 mil litros de Gas L

Cerca de un millón de pesos en efectivo

Narcóticos

Armas de fuego

Cargadores y cartuchos.

De igual forma, fueron asegurados diversos vehículos, incluidos cuatro de alta gama y tractocamiones, además de tanques de almacenamiento y 11 inmuebles, de los cuales se calcula un avaluó estimado de 101 millones 260 mil pesos en afectaciones para la célula criminal. Al respecto, seis personas ya fueron vinculadas a proceso.

Se cumplimentaron órdenes de cateo en nueve inmuebles más para desarticular la estructura criminal integrada por familiares de "Don Checo", quienes posiblemente continuarían coordinando las actividades ilícitas de la organización.

Durante estos cateos fueron detenidas 11 personas y fue asegurado un inmueble de más de tres mil 500 metros cuadrados, en el municipio de Tecámac, utilizado como centro clandestino para abastecer tractocamiones con cajas adaptadas con tanques ocultos empleados para el traslado ilícito de Gas LP.

“En este predio se identificó que a corta distancia había una toma clandestina de un ducto de PEMEX, oculta bajo una caja seca de tráiler, así como un túnel que conducía al ducto, mismos que posiblemente eran usados para extraer el Gas LP y llenar las pipas, que posteriormente eran trasladadas a otro predio del Estado de México, donde se almacenaban cajas con tanques ocultos”, afirmó.

¿Quiénes son “Los Patrones” y “Los Rebollo”?

“Los Patrones”

- Andrés Téllez González

- Noel Bustos Torres

- Jesús Resendis Hernández

- José Guillermo Cruz Martínez

- Ulises Alejandro Trujillo Torres

- Leonardo Leyva Picazo

Foto: FGR

“Los Rebollo”

- Manuel Rebollo López

- Benito Lázaro Rebollo Mendoza

- Juan Manuel Rebollo Becerril

- Fernando de la Pascua Murillo

- Ramiro Villafranco Robles

- Juan Carlos Ochoa Rojas

- Fabián Cantú Sánchez

- José Alfredo Carretero Martínez

- Luis Ignacio Díaz Franco

- Enrique Becerra Bolaños

- Cesar Reyes López

Foto: FGR

EPP