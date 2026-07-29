Feria de la Torta 2026: Artistas y Horarios de Conciertos Gratis en CDMX

La Feria de la Torta 2026 es uno de los eventos más esperados del año en la CDMX, ya que ofrece una gran variedad de sabores de este platillo y además presenta a artistas y agrupaciones en conciertos totalmente gratis; esta es la cartelera completa para que no te pierdas ningún detalle.

Esta es la edición 21 de este festival tradicional de la alcaldía Venustiano Carranza, por lo que se tiene programada una celebración espectacular. Por ello, durante la inauguración este 29 de julio de 2026 a las 13:00 horas, planean romper el récord con la torta más grande del mundo: 100 metros de largo.

Si acudes a presenciar ese hito, también podrás disfrutar de un pedazo de esa enorme torta, la cual es preparada con diferentes guisos y especialidades, como milanesa, pastor, mariscos, cochinita pibil, entre otros.

Por lo tanto, se recomienda llegar temprano para que alcances a probar esta delicia y compartirla con tus personas favoritas.

En toda celebración no puede faltar la música, por lo que te dejamos la cartelera completa de conciertos gratis en la Feria de la Torta 2026 en CDMX.

¿Qué artistas y a qué hora son los conciertos en la Feria de la Torta 2026?

De una vez prepara tus mejores pasos, ya que encontrarás agrupaciones y géneros para toda la familia. No importa si no bailas nada, pues tendrás la oportunidad de echar "palomazo" con las canciones dignas de karaoke.

Para que vayas preparando tus mejores pasos, durante este evento, podrás bailar al ritmo de FLANS, Yaguarú, Los Askis, Aarón y su Grupo Ilusión.

Esta es la cartelera completa y los horarios de los conciertos de la Feria de la Torta 2026 en la Venustiano Carranza:

Miércoles 29 de julio

11:00 a 12:00 – José Guadalupe (pianista)

12:00 a 13:00 – Mariachi

13:00 a 14:15 – Inauguración (Torta Fest 100 metros)

14:15 a 15:15 – Mr. Gato y Los del Callejón

15:30 a 17:15 – Rayito Colombiano

17:30 a 18:30 – Vandiz Mambo

18:30 a 19:00 – Ruga Korpo Danza

19:00 a 21:30 – FLANS

21:30 a 22:30 – WhiteDog Blues

22:40 a 00:20 – Leo Romero

Jueves 30 de julio

11:00 a 12:00 – Víctor La Voz Romántica

12:00 a 13:00 – Laura Salazar "Pasión a mi tierra" (Danza Folklórica)

13:00 a 14:00 – Los Bravos Rock

14:00 a 15:00 – Chirrinfleto Payasito

15:00 a 16:45 – Perfume con aroma de mujer Cumbia

16:45 a 17:00 – DJ

17:00 a 18:00 – Los Típicos de La Salsa

18:00 a 18:30 – DJ

18:30 a 19:45 – Vandiz Mambo

19:45 a 20:00 – DJ

20:00 a 22:00 – Aarón y su Grupo Ilusión

22:00 a 22:15 – DJ

22:15 a 23:15 – WhiteDog Blues

23:30 a 01:30 – Leo Romero

Viernes 31 de julio

11:00 a 12:00 – Víctor La Voz Romántica

12:00 a 13:00 – Ricardo Vera (trovador)

13:00 a 14:00 – Los del Estilo

14:30 a 15:30 – Vandiz Mambo

15:30 a 15:45 – DJ

15:45 a 17:30 – Cumbia Dinamita

17:30 a 17:45 – DJ

17:45 a 19:45 – Jaime Varela "Tributo a Juan Gabriel"

19:45 a 20:00 – DJ

20:00 a 22:00 – Yaguaru

22:00 a 22:15 – DJ

22:15 a 00:15 – Show Michael Jackson

00:15 a 00:30 – DJ

00:30 a 02:30 – Leo Romero

Sábado 01 de agosto

11:00 a 12:00 – Alejandro Molina (cantante)

12:00 a 13:00 – Los Chombos Tropical

13:00 a 14:00 – Los Ojos de Frida (rock)

14:00 a 15:00 – Chirrinfleto Payasito

15:00 a 17:00 – Con Alma de Mujer

17:00 a 17:15 – DJ

17:15 a 18:15 – Payaso Chanclas

18:15 a 18:30 – DJ

18:30 a 21:45 – Laureano Brizuela

21:45 a 22:00 – DJ

22:00 a 00:00 – Millonario

00:00 a 00:15 – DJ

00:15 a 01:30 – Vandiz Mambo

Domingo 02 de agosto

11:00 a 12:00 – José Guadalupe (pianista)

12:00 a 13:00 – Alejandro Molina (cantante)

13:00 a 14:00 – Los Ojos de Frida (rock)

15:00 a 16:15 – El Costeño

16:15 a 16:30 – DJ

16:30 a 17:30 – Chirrinfleto Payasito

17:30 a 17:45 – DJ

19:00 a 20:30 – Danny Frank

20:30 a 21:00 – DJ

21:00 a 22:30 – Natalia Jiménez

22:30 a 23:00 – DJ

23:00 a 01:00 – Los Askis

01:00 a 02:15 – Leo Romero

La Feria de la Torta 2026 se realizará en la explanada de la alcaldía Venustiano Carranza, ubicada en la avenida Francisco Del Paso y Troncoso 219, colonia Jardín Balbuena.

El transporte más cercano es:

Metrobús: Línea 5 estaciones Alcaldía Venustiano Carranza o Moctezuma

Metro: Línea 1 Moctezuma y Línea 4 Fray Servando

EPP