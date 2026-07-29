Feria de la Torta 2026: Artistas y Horarios de Conciertos Gratis en CDMX
La Feria de la Torta 2026 tendrá varios conciertos gratis para celebrar este festival en la alcaldía Venustiano Carranza; esta es la cartelera completa
La Feria de la Torta 2026 tendrá varios conciertos gratis para celebrar este festival en la alcaldía Venustiano Carranza; esta es la cartelera completa
La Feria de la Torta 2026 es uno de los eventos más esperados del año en la CDMX, ya que ofrece una gran variedad de sabores de este platillo y además presenta a artistas y agrupaciones en conciertos totalmente gratis; esta es la cartelera completa para que no te pierdas ningún detalle.
Esta es la edición 21 de este festival tradicional de la alcaldía Venustiano Carranza, por lo que se tiene programada una celebración espectacular. Por ello, durante la inauguración este 29 de julio de 2026 a las 13:00 horas, planean romper el récord con la torta más grande del mundo: 100 metros de largo.
Si acudes a presenciar ese hito, también podrás disfrutar de un pedazo de esa enorme torta, la cual es preparada con diferentes guisos y especialidades, como milanesa, pastor, mariscos, cochinita pibil, entre otros.
Por lo tanto, se recomienda llegar temprano para que alcances a probar esta delicia y compartirla con tus personas favoritas.
En toda celebración no puede faltar la música, por lo que te dejamos la cartelera completa de conciertos gratis en la Feria de la Torta 2026 en CDMX.
De una vez prepara tus mejores pasos, ya que encontrarás agrupaciones y géneros para toda la familia. No importa si no bailas nada, pues tendrás la oportunidad de echar "palomazo" con las canciones dignas de karaoke.
Para que vayas preparando tus mejores pasos, durante este evento, podrás bailar al ritmo de FLANS, Yaguarú, Los Askis, Aarón y su Grupo Ilusión.
Esta es la cartelera completa y los horarios de los conciertos de la Feria de la Torta 2026 en la Venustiano Carranza:
Miércoles 29 de julio
11:00 a 12:00 – José Guadalupe (pianista)
12:00 a 13:00 – Mariachi
13:00 a 14:15 – Inauguración (Torta Fest 100 metros)
14:15 a 15:15 – Mr. Gato y Los del Callejón
15:30 a 17:15 – Rayito Colombiano
17:30 a 18:30 – Vandiz Mambo
18:30 a 19:00 – Ruga Korpo Danza
19:00 a 21:30 – FLANS
21:30 a 22:30 – WhiteDog Blues
22:40 a 00:20 – Leo Romero
Jueves 30 de julio
11:00 a 12:00 – Víctor La Voz Romántica
12:00 a 13:00 – Laura Salazar "Pasión a mi tierra" (Danza Folklórica)
13:00 a 14:00 – Los Bravos Rock
14:00 a 15:00 – Chirrinfleto Payasito
15:00 a 16:45 – Perfume con aroma de mujer Cumbia
16:45 a 17:00 – DJ
17:00 a 18:00 – Los Típicos de La Salsa
18:00 a 18:30 – DJ
18:30 a 19:45 – Vandiz Mambo
19:45 a 20:00 – DJ
20:00 a 22:00 – Aarón y su Grupo Ilusión
22:00 a 22:15 – DJ
22:15 a 23:15 – WhiteDog Blues
23:30 a 01:30 – Leo Romero
Viernes 31 de julio
11:00 a 12:00 – Víctor La Voz Romántica
12:00 a 13:00 – Ricardo Vera (trovador)
13:00 a 14:00 – Los del Estilo
14:30 a 15:30 – Vandiz Mambo
15:30 a 15:45 – DJ
15:45 a 17:30 – Cumbia Dinamita
17:30 a 17:45 – DJ
17:45 a 19:45 – Jaime Varela "Tributo a Juan Gabriel"
19:45 a 20:00 – DJ
20:00 a 22:00 – Yaguaru
22:00 a 22:15 – DJ
22:15 a 00:15 – Show Michael Jackson
00:15 a 00:30 – DJ
00:30 a 02:30 – Leo Romero
Sábado 01 de agosto
11:00 a 12:00 – Alejandro Molina (cantante)
12:00 a 13:00 – Los Chombos Tropical
13:00 a 14:00 – Los Ojos de Frida (rock)
14:00 a 15:00 – Chirrinfleto Payasito
15:00 a 17:00 – Con Alma de Mujer
17:00 a 17:15 – DJ
17:15 a 18:15 – Payaso Chanclas
18:15 a 18:30 – DJ
18:30 a 21:45 – Laureano Brizuela
21:45 a 22:00 – DJ
22:00 a 00:00 – Millonario
00:00 a 00:15 – DJ
00:15 a 01:30 – Vandiz Mambo
Domingo 02 de agosto
11:00 a 12:00 – José Guadalupe (pianista)
12:00 a 13:00 – Alejandro Molina (cantante)
13:00 a 14:00 – Los Ojos de Frida (rock)
15:00 a 16:15 – El Costeño
16:15 a 16:30 – DJ
16:30 a 17:30 – Chirrinfleto Payasito
17:30 a 17:45 – DJ
19:00 a 20:30 – Danny Frank
20:30 a 21:00 – DJ
21:00 a 22:30 – Natalia Jiménez
22:30 a 23:00 – DJ
23:00 a 01:00 – Los Askis
01:00 a 02:15 – Leo Romero
La Feria de la Torta 2026 se realizará en la explanada de la alcaldía Venustiano Carranza, ubicada en la avenida Francisco Del Paso y Troncoso 219, colonia Jardín Balbuena.
El transporte más cercano es:
Metrobús: Línea 5 estaciones Alcaldía Venustiano Carranza o Moctezuma
Metro: Línea 1 Moctezuma y Línea 4 Fray Servando
EPP