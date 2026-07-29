Entretenimiento

Feria de la Torta 2026: Artistas y Horarios de Conciertos Gratis en CDMX

La Feria de la Torta 2026 tendrá varios conciertos gratis para celebrar este festival en la alcaldía Venustiano Carranza; esta es la cartelera completa

Esta es la cartelera completa de conciertos en la Feria de la Torta 2026 en CDMXFoto: Especial
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