¿Cuándo Terminan Oficialmente las Vacaciones 2026 para Estudiantes de Prepa y Universidad?

Los días de asueto son los más esperados por los alumnos para aprovechar el tiempo libre para divertirse y olvidarse de las tareas. Pero, en algunas ocasiones, parece que este periodo “vuela”. Así que te decimos cuándo es el último día de vacaciones para estudiantes de nivel medio superior y superior.

Si aún tienes varios planes en tu agenda o simplemente quieres relajarte sin pensar en los pendientes escolares, estás a tiempo de organizarte para lograr tu objetivo.