¿Cuándo Terminan Oficialmente las Vacaciones 2026 para Estudiantes de Prepa y Universidad?
El descanso está por terminar, así que toma nota porque este es el último día de vacaciones 2026 para estudiantes de nivel medio superior y superior en México
El descanso está por terminar, así que toma nota porque este es el último día de vacaciones 2026 para estudiantes de nivel medio superior y superior en México
Los días de asueto son los más esperados por los alumnos para aprovechar el tiempo libre para divertirse y olvidarse de las tareas. Pero, en algunas ocasiones, parece que este periodo “vuela”. Así que te decimos cuándo es el último día de vacaciones para estudiantes de nivel medio superior y superior.
Si aún tienes varios planes en tu agenda o simplemente quieres relajarte sin pensar en los pendientes escolares, estás a tiempo de organizarte para lograr tu objetivo.
Aunque faltan algunas semanas para regresar a la rutina, es indispensable sacar el mayor partido a ese tiempo, debido a que esperan varios meses llenos de carga de trabajo, los cuales se intensifican rumbo al cierre del año 2026.
Por lo tanto, es el momento ideal para tratar de descansar y guardar energía para echar a andar un nuevo semestre en el Ciclo Escolar 2026-2027.
Es importante recordar que los calendarios escolares no son los mismos para los distintos niveles educativos, principalmente cuando se trata de los estudiantes de nivel medio superior y superior, ya que sus clases están diseñadas para tomarse en un periodo de seis meses y no en un año como en educación básica.
Lo que quiere decir que el plan de estudios tiene que verse por completo en menos tiempo, es decir, más estrés y ansiedad para terminar los proyectos.
Si estudias en escuelas de nivel medio superior o superior incorporadas a la SEP o que siguen su calendario, toma en cuenta lo siguiente:
Inicio de clases está programado para el lunes 31 de agosto de 2026.
Último día de vacaciones 2026 es el viernes 28 de agosto de 2026.
En el caso de las preparatorias o escuelas de bachillerato de la UNAM, el regreso a clases para el Ciclo Escolar 2026-2027 I queda de la siguiente manera:
Regreso a clases: lunes 31 de agosto de 2026.
El último día de vacaciones también es el 28 de agosto de 2026.
Ojo, porque a nivel licenciatura de la UNAM, las fechas cambian:
Inicio oficial de clases del ciclo escolar 2026-2027 I es el lunes 10 de agosto de 2026.
Último día de vacaciones de licenciatura es el 7 de agosto de 2026.
EPP