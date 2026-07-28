Educación

¿Cuándo Terminan Oficialmente las Vacaciones 2026 para Estudiantes de Prepa y Universidad?

El descanso está por terminar, así que toma nota porque este es el último día de vacaciones 2026 para estudiantes de nivel medio superior y superior en México

Este será el último día de vacaciones de alumnos de nivel medio superior y superior en 2026Foto: Cuartoscuro
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