Educación

Sheinbaum Ofrece Ayuda a la UNAM Si Presenta Denuncia por Fraude en Examen de Licenciatura

“Nosotros podemos apoyar en lo que nos pidan, pero es una decisión autónoma”, señala la presidenta Sheinbaum Pardo

Protesta por supuesto fraude en examen de admisión de la UNAMProtesta por supuesto fraude en el examen de admisión de la UNAM. Foto: Cuartoscuro

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Estudiantes protestan por fraude en examen de la UNAM. Sheinbaum ofrece respaldo, pero la decisión es autónoma. ¿Cómo enfrentará la universidad este reto? Conoce los detalles.

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