Sheinbaum Ofrece Ayuda a la UNAM Si Presenta Denuncia por Fraude en Examen de Licenciatura

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ofreció su ayuda hoy, 28 de julio de 2026, a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en caso de que decida presentar una denuncia por el posible fraude en el examen de admisión a Licenciatura.

¿Qué pasó con el examen de la UNAM?

La UNAM realizó el examen de admisión a Licenciatura en línea, para el ciclo escolar 2026-2027/1, del 23 de mayo al 10 de junio de 2026.

Los resultados del examen del Concurso de Selección de Ingreso a Licenciatura se dieron a conocer el 17 de julio 2026.

Sin embargo, se desató una ola de denuncias por presunto fraude ante calificaciones perfectas y un aumento inusual en los resultados de las carreras de mayor demanda, como Medicina, por el presunto uso de herramientas de IA.

El lunes, estudiantes realizaron una marcha y protestaron en la Rectoría de la UNAM, para exigir los siguientes puntos:

Que el examen sea de forma presencial.

Revisión de exámenes cancelados.

Petición de más lugares y lista de espacios liberados.

No represalia contra manifestantes pacíficos.

Las protestas de los estudiantes inconformes con los resultados del examen de la UNAM continuarán este martes.

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Sheinbaum señala que la UNAM debe resolver puntos clave en su autonomía

En la conferencia mañanera de hoy, la mandataria dijo que si hay la comisión de un delito por el presunto fraude en el examen de admisión, le correspondería a la Fiscalía General de la República (FGR); sin embargo, señaló que la UNAM debe resolver 2 temas dentro de su autonomía:

Cómo va a resolver la UNAM el problema del examen que se aplicó a distancia y tuvo irregularidades, si va a ser válido o si se aplicará uno nuevo: “Eso solo lo pueden resolver ellos, porque es una institución autónoma académicamente y también en sus términos de su forma de gobierno”. Cómo se cometió el fraude, si participó la empresa que la UNAM contrató para la realización del examen o los estudiantes utilizaron inteligencia artificial (IA) y si se requiere presentar una denuncia ante la FGR.

La UNAM debe resolver pronto la situación para que tengan certeza los estudiantes que quieran ingresar a la máxima casa de estudios, apuntó la mandataria.

“Nosotros podemos apoyar en lo que nos pidan, pero es una decisión autónoma”, afirmó Sheinbaum Pardo.

La presidenta Sheinbaum agregó que el Gobierno de México también puede apoyar con la Universidad Rosario Castellanos y otros planteles, “para que los estudiantes sepan que siempre van a tener una opción para estudiar una licenciatura, sea a distancia o sea presencial”.

Aquí puedes ver la conferencia mañanera de hoy

RMT