CNPC Llama a Alistar Mochila de Emergencia: Alerta por Fuertes Lluvias en Estos Estados

Este martes, 28 de julio de 2026, se prevén lluvias en varios estados del país. Ante este pronóstico, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que, las autoridades de los tres órdenes de gobierno se mantienen en alerta con:

Un despliegue operativo de prevención y atención con recorridos en zonas vulnerables, comunicación de riesgos a la población, desazolve y limpieza de cunetas y pasos de agua, así como la revisión de inmuebles identificados para la instalación de refugios temporales.

Además, se recomienda tener lista una mochila de emergencia con lo siguiente:

Documentos indispensables resguardados en bolsas herméticas, linterna, radio con pilas, agua potable, alimentos no perecederos y botiquín de primeros auxilios.

Asimismo, permanecer atento a la información difundida por fuentes oficiales de Protección Civil y, en caso de habitar en áreas de riesgo por inundación o deslave, seguir las instrucciones de las autoridades en caso de una evacuación preventiva.

Estados en alerta por lluvias

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para hoy se pronostica:

Luvias muy fuertes con puntuales intensas en: el suroeste de Jalisco, Colima, suroeste de Michoacán, norte y este de Guerrero, así como en el oeste de Oaxaca.

Lluvias fuertes a muy fuertes en: el oeste y sur de Nayarit, sur de Morelos, suroeste de Puebla y sur de Chiapas.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes en: el este y sureste de Sonora, oeste y suroeste de Chihuahua, suroeste de Durango, sur de Sinaloa, Ciudad de México, este, centro y suroeste del Estado de México, Tlaxcala y centro de Veracruz.

Adicionalmente, se prevén intervalos de chubascos en Baja California Sur, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, así como lluvias aisladas en Baja California, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes y Tabasco.

Cabe recordar que el huracán Genevieve continúa como categoría 4 en el océano Pacífico, a 830 km al suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur. Sus desprendimientos nubosos refuerzan la probabilidad de lluvias fuertes a muy fuertes en el occidente de México, por ello se mantiene vigilancia permanente.

Estas condiciones meteorológicas pueden presentar: descargas eléctricas, caída de granizo, rachas de viento capaces de derribar árboles o anuncios publicitarios, y bancos de niebla que reducen la visibilidad en calles y carreteras.

Con información de N+

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