Pronóstico del tiempo

CNPC Llama a Alistar Mochila de Emergencia: Alerta por Fuertes Lluvias en Estos Estados

Estos son los estados con alerta por pronóstico de fuertes lluvias hoy, 28 de julio de 2026

Fuertes lluvias en la CDMXFuertes lluvias en la CDMX. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Fuertes lluvias hoy en varios estados. CNPC recomienda tener lista una mochila de emergencia. Mantente informado y sigue las instrucciones oficiales para tu seguridad.

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