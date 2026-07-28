Temblor en México Hoy: Magnitud y Ubicación de Sismos este 28 de Julio 2026

Este martes, 28 de julio de 2026, se han registrado varios sismos en México. Te decimos la magnitud y epicentro de los temblores de hoy.

Como todos los días, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) da a conocer el reporte de la sismicidad en nuestro país y detalla la magnitud y epicentro de los movimientos telúricos, aunque la mayoría son imperceptibles y por eso no se activa la alerta sísmica.

En N+ te damos el reporte de los temblores de magnitud mayor a 4.0, aunque se han registrado de menor intensidad durante la jornada de hoy. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, plataformas digitales y en vivo, a través de la señal de N+ FORO.

Magnitud y ubicación de sismos hoy

De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional, hasta las 20:00 horas del 27 de julio se han registrado mil 46 réplicas del sismo de magnitud 7.4 ocurrido en Ciudad Hidalgo, Chiapas el pasado 17 de julio, la más grande de magnitud 6.5.

Durante la madrugada de hoy, el Sismológico informó sobre sismos de magnitud superior a 4.0 en el país, los registrados en las últimas horas son:

A las 4:54 horas, se registró un sismo de magnitud 4.4 a 138 km al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas, a 16 km de profundidad.

SISMO Magnitud 4.4 Loc 138 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS 28/07/26 04:54:30 Lat 13.97 Lon -93.20 Pf 16 km pic.twitter.com/eV1uFz3MsM — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) July 28, 2026

A las 3:48 horas, se registró un sismo de magnitud 4.3 a 116 km al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas, a 12 km de profundidad.

SISMO Magnitud 4.3 Loc 116 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS 28/07/26 03:48:06 Lat 14.00 Lon -92.97 Pf 12 km pic.twitter.com/cmEUbFnJsj — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) July 28, 2026

A las 3:30 horas, se registró un sismo de magnitud 4.1 a 9 km al noreste de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, a 87 km de profundidad.

SISMO Magnitud 4.1 Loc 9 km al NORESTE de JUCHITAN DE ZARAGOZA, OAX 28/07/26 03:30:29 Lat 16.50 Lon -94.96 Pf 87 km pic.twitter.com/iqhuRmLvoO — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) July 28, 2026

A las 3:15 horas, se registró un sismo de magnitud 4.4 a 157 km al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas, a 16 km de profundidad.

SISMO Magnitud 4.4 Loc 157 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS 28/07/26 03:15:59 Lat 13.81 Lon -93.30 Pf 16 km pic.twitter.com/E8CnzCHrKI — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) July 28, 2026

A las 2:48 horas, se registró un sismo de magnitud 4.2 a 106 km al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas, a 16 km de profundidad.

A las 2:39 horas, se registró un sismo de magnitud 4.2 a 157 km al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas, a 10 km de profundidad.

A las 2:28 horas, se registró un sismo de magnitud 4.0 a 106 km al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas, a 10 km de profundidad.

A las 2:25 horas, se registró un sismo de magnitud 4.2 a 98 km al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas, a 16 km de profundidad.

A las 2:06 horas, se registró un sismo de magnitud 4.3 a 106 km al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas, a 10 km de profundidad.

A la 1:58 horas, se registró un sismo de magnitud 4.0 a 127 km al sureste de Salina Cruz, Oaxaca, a 8 km de profundidad.

A las 00:09 horas, se registró un sismo de magnitud 4.3 a 107 km al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas, a 6 km de profundidad.

Sismo en Chiapas

Además, la noche de ayer lunes, un sismo de magnitud 5.9 sacudió varias regiones de Chiapas, en algunas zonas el movimiento tectónico con epicentro a 113 kilómetros de Ciudad Hidalgo, Chiapas, colindante con Guatemala se percibió de manera fuerte.

Las autoridades de Protección Civil del Estado activaron el protocolo de monitoreo sin que hasta el momento se reporten daños.

El sismo activó las alertas sísmicas en la región Soconusco, principalmente donde fue el epicentro; en otras regiones como Istmo Costa, Valle Zoque y Frailesca se percibió de manera moderada y en la región Metropolitana el movimiento fue leve.

Con información de N+

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