Sociedad

Temblor en México Hoy: Magnitud y Ubicación de Sismos este 28 de Julio 2026

Consulta aquí la magnitud y ubicación de los sismos registrados en las últimas horas en México hoy, 28 de julio de 2026

Sismo en MéxicoSismo en México. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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¿Sabías que Chiapas fue sacudido por un sismo de magnitud 5.9? Consulta el reporte completo de los sismos en México hoy y mantente informado.

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