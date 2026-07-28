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Video del Terremoto en Japón Hoy: Momento Exacto del Temblor

Aquí puedes ver el video del momento exacto en que un terremoto azotó Japón hoy

Derrumbe en el centro comercial Aeon Mall, por el terremoto en Kumamoto, Japón.Derrumbe en el centro comercial Aeon Mall, por el terremoto en Kumamoto, Japón. Foto: Reuters

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Japón en alerta tras terremoto de 6.8 en Kumamoto. Varios heridos y daños significativos. Videos capturan el momento del temblor. Descubre más sobre la situación.

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