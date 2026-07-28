Video del Terremoto en Japón Hoy: Momento Exacto del Temblor

Un terremoto azotó Japón hoy, 28 de julio de 2026, por el que una persona murió y varias resultaron heridas; aquí puedes ver el video del momento exacto del fuerte sismo, de magnitud 6.8, con epicentro en la prefectura de Kumamoto, según datos del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).

De acuerdo con los primeros reportes, una persona murió y 80 más resultaron heridas por el terremoto de hoy, en Japón.

La cadena de televisión pública NHK informó que al menos 50 personas fueron trasladadas a hospitales, luego del terremoto en Kumamoto.

Derrumbes por terremoto en Japón

Según los reportes, en un centro comercial de Kashima, en la prefectura de Kumamoto, se registró una explosión y derrumbe, por lo que varias personas quedaron atrapadas.

En imágenes publicadas por NHK se puede ver parte de la pared desprendida y el techo colapsado.

Mientras que la cadena TBS indicó que varias personas habrían muerto en el centro comercial, en Kashima.

Autoridades informaron que al menos 12 viviendas colapsaron y 4 personas quedaron atrapadas en la prefectura de Kumamoto, donde se llegó a registrar el nivel máximo en la escala japonesa de 7 niveles, centrada en medir la agitación sobre la superficie y el potencial destructivo de los temblores.

También, se registraron al menos 7 incendios en la prefectura de Kumamoto, por el terremoto, al que siguieron una serie de sismos de menor intensidad.

Miles de personas se quedaron sin luz y las autoridades pidieron a la población que esté alerta por la posibilidad de que se produzcan réplicas.

Video del momento del terremoto en Japón

Varios videos circulan en redes sociales sobre el momento exacto en que ocurrió el terremoto hoy, en Japón.

En los videos se puede observar el momento exacto en que se mueve la tierra a las 16:27 horas de este martes.

Cameras capture the moment a 7.1-magnitude earthquake hits southwestern Japan, knocking out power to thousands of households.



The earthquake registers the highest possible level on Japan’s Shindo seismic intensity scale, according to the Japan Meteorological Agency, and… pic.twitter.com/1uafObjziF — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) July 28, 2026

La cadena NHK mostró imágenes de algunas viviendas y edificios colapsados, además de carreteras dañadas en varios puntos de la región.

⚡️More than 50 people injured after powerful earthquake strikes Japan



The region was first hit by a magnitude 7.1 earthquake, prompting a tsunami warning.



Less than an hour later, another earthquake struck, this time measuring magnitude 6.1.



Meteorologists warn that more… https://t.co/3KQXluc7l6 pic.twitter.com/1NtPPThZfx — NEXTA (@nexta_tv) July 28, 2026

Mapa de Kumamoto, Japón

El epicentro del terremoto de hoy, en Japón, fue a 10 kilómetros de profundidad de la prefectura de Kumamoto, ubicada en la isla Kyushu.

Con información de N+ y agencias.

RMT