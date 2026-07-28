Trump Afirma que No Quiere Actualizar el T-MEC

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó hoy, 28 de julio de 2026, que no quiere actualizar el T-MEC, acuerdo comercial con México y Canadá.

En entrevista con Fox News, Trump declaró que la renovación del T-MEC es más importante para México y Canadá que ⁠para Estados ‌Unidos.

"Es ‌decir, la verdad es que no quiero hacerlo. Prefiero ser independiente", afirmó el mandatario estadounidense.

Trump explicó que "la cuestión ‌es esta: ‌México y Canadá nos necesitan. Nosotros no los necesitamos a ellos. El acuerdo es importante para ‌ellos. Para ⁠nosotros no lo es".

Sobre el sector automotriz, Donald Trump dijo que Estados Unidos tiene la industria con “más puntaje” y destacó que están en construcción “más fábricas de coches que en ningún otro momento de nuestra historia”.

Subrayó que “Toyota ya se fue de México y acaban de anunciar que van a construir fábricas por valor de 12,000 millones de dólares, en Estados Unidos. Simplemente, porque quieren evitar los aranceles”.

“Si fabrican sus productos aquí, no tienen que pagar aranceles”, recalcó el republicano..

Cabe destacar que Estados Unidos rechazó extender el T-MEC por otros 16 años y propuso revisiones anuales hasta 2036.

Revisión del T-MEC

La semana pasada, México fue la sede de la tercera ronda de negociaciones en el marco de la revisión del T-MEC, por la que Jamieson Greer, representante comercial de Estados Unidos, visitó nuestro país para reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

Se tiene previsto que la cuarta ronda de negociaciones por el T-MEC se realice en Washington, en septiembre de 2026.

El lunes, Donald Trump visitó una planta de General Motors (GM), en Michigan, donde destacó que regresó la industria automotriz a su país, desde México y Canadá, por su política arancelaria de "Estados Unidos primero".

La industria automotriz es punto clave en la integración económica de Norteamérica, a través de sus cadenas manufactureras, y la nueva infraestructura supone una vía estratégica para el comercio bilateral entre Estados Unidos y Canadá.

El sector automotriz se integra en el T-MEC al reducir aranceles y armonizar reglas de origen para el flujo de automóviles y piezas.

Con información de N+ y agencias.

RMT