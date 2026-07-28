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Trump Afirma que No Quiere Actualizar el T-MEC

En una entrevista con Fox News, Trump declaró que la renovación del T-MEC es más importante para México y Canadá que para Estados Unidos

Discurso de Donald Trump en Michigan, el 27 de julio de 2026Discurso de Donald Trump en Michigan, el 27 de julio de 2026. Foto: Reuters

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Trump afirma que Estados Unidos no necesita el T-MEC tanto como México y Canadá. ¿Qué significa esto para la revisión del acuerdo comercial? Descubre más sobre esta noticia.

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