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Terremoto en Japón Deja Varios Heridos, Incendios y Edificios Colapsados

Las autoruidades lanzaron inicialmente una alerta de tsunami con olas de hasta un metro de altura, pero la levantaron poco después tras no observar ninguna actividad

Japón

La JMA lanzó inicialmente una alerta de tsunami con olas de hasta un metro de altura, pero la levantó poco después tras no observar ninguna actividad. Foto: AP.

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Medios locales indicaron que hubo una explosión en el centro comercial Aeon Mall de la prefectura donde ocurrió la sacudida. Foto: Reuters.

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Terremoto de magnitud 7.1 en Japón alcanza el nivel máximo de intensidad. Alerta de tsunami emitida para varias prefecturas del sur. Conoce más sobre esta emergencia.

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