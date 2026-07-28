Terremoto en Japón Deja Varios Heridos, Incendios y Edificios Colapsados

Varios edificios colapsaron y decenas de personas resultaron heridas en Japón por un terremoto de magnitud 6.8 en el suroeste del archipiélago que dejó incendios cerca del epicentro y a miles de usuarios sin servicio eléctrico.

El temblor, ocurrido a las 16:27 horas, tiempo local, en la isla de Kyushu, estuvo cerca del nivel máximo (7) en la escala de intensidad sísmica Shindo, una referencia en Japón que mide la fuerza con la que se sienten los terremotos, precisó la agencia meteorológica nipona (JMA).

Inicialmente, la agencia informó de una magnitud de 7.1, pero posteriormente la corrigió a la baja, tras el movimiento telúrico en la prefectura de Kumamoto.

"Todavía estamos evaluando el alcance de las lesiones y los daños materiales, pero he sido informada de que ya hay varias personas heridas", dijo la primera ministra, Sanae Takaichi.

"En algunas zonas se están produciendo cortes de electricidad e incendios, además carreteras y puentes han resultado dañados y se han derrumbado edificios", agregó.

Explosiones y personas atrapadas

Según la cadena pública NHK, un hospital de Hikawa, una localidad de Kumamoto, estaba atendiendo al menos a 50 personas con heridas provocadas por el terremoto.

Medios locales indicaron que hubo una explosión en el centro comercial Aeon Mall de la prefectura donde ocurrió la sacudida.

A las 18:00 horas, se habían registrado siete incendios en la prefectura de Kumamoto, según la agencia de gestión de desastres. La policía local reportó 12 casos de casas derrumbadas y cuatro de personas atrapadas dentro de sus viviendas.

La JMA lanzó inicialmente una alerta de tsunami con olas de hasta un metro de altura, pero la levantó poco después tras no observar ninguna actividad.

"Cuando se produjo el terremoto, los temblores eran tan fuertes que no podía mantenerme en pie", declaró en televisión, media hora después del sismo, un empleado de NHK.

"Fue realmente muy fuerte. Los temblores continúan en el momento en que les hablo. Algunas personas, yo incluido, sintieron que el corazón se les aceleraba", añadió.

Unos 45 mil 60 hogares e instalaciones se encuentran sin electricidad en la prefectura de Kumamoto, según el operador Kyushu Electric Power.

NHK emitió imágenes de un puente partido en la ciudad de Yatsushiro y un video en las redes sociales que mostraba un muro parcialmente derrumbado en el castillo de Kumamoto, un monumento emblemático de la prefectura.

La Autoridad Japonesa de Regulación Nuclear señaló de su parte que no se detectó ninguna anomalía en las centrales nucleares de esa región.

La compañía ferroviaria JR Kyushu Railway Company anunciaron la suspensión de todo el servicio ferroviario en la isla de Kyushu, incluidos los trenes bala Shinkansen.

El aeropuerto internacional de Kumamoto informó que su pista permanecería cerrada indefinidamente debido al terremoto.

El Anillo de Fuego

Kumamoto fue golpeada en 2016 por dos terremotos devastadores: uno de magnitud 6.5, seguido dos días más tarde por otro de magnitud 7.3. Causaron 273 muertos y más de 2,800 heridos.

Japón se asienta sobre el llamado Anillo de Fuego, una de las zonas sísmicas más activas del mundo, y sufre terremotos con relativa frecuencia, por lo que sus infraestructuras están especialmente diseñadas para aguantar los temblores.

El archipiélago, que cuenta con aproximadamente 125 millones de habitantes, registra cientos de temblores cada año.

La gran mayoría de ellos son de baja intensidad, pero los daños que provocan varían en función de su localización y de la profundidad a la que se producen bajo la superficie terrestre.

El país sigue marcado por el recuerdo del gigantesco terremoto submarino de magnitud 9.0 ocurrido en 2011, que desencadenó un tsunami devastador con alrededor de 18 mil 500 muertos o desaparecidos y una catástrofe en la central nuclear de Fukushima.

El pasado 20 de abril, un temblor de magnitud 7.7 sacudió el norte del país, dejando al menos diez heridos tras sacudir incluso grandes edificios en Tokio.

ASJ