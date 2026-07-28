Seguridad

Matan a Estilista en Culiacán Mientras Trabajaba; Atacante se Da a la Fuga

Elementos de las diferentes corporaciones acudieron al sitio para confirmar el deceso, mientras que personal de la Fiscalía General del Estado realizó las diligencias

CuliacánEl agresor logró escapar y al momento no se ha reportado su detención. Foto: N+.

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Impactante asesinato en Culiacán: una estilista fue baleada en su negocio. El agresor huyó y sigue prófugo. La violencia en Sinaloa no cesa. Conoce más detalles.

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