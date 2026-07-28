Matan a Estilista en Culiacán Mientras Trabajaba; Atacante se Da a la Fuga

Una mujer fue asesinada a balazos la tarde de este lunes 27 de julio al interior de una estética en Culiacán, y el atacante se dio a la fuga en medio de la ola de violencia que azota Sinaloa desde hace más de 22 meses.

La víctima fue atacada dentro de su negocio, ubicado sobre la avenida Hilario Medina, casi esquina con Rodolfo Fierro, en los límites de las colonias Estela Ortiz de Toledo y Pemex, al surponiente de la ciudad.

De acuerdo con las autoridades, el ataque ocurrió alrededor de las 17:30 horas, cuando un hombre armado ingresó al establecimiento y disparó en repetidas ocasiones contra la mujer.

La mujer fue identificada como Brenda Flores, de oficio estilista y propietaria de la estética, quien murió en el lugar mientras se encontraba trabajando.

El agresor logró escapar y al momento no se ha reportado su detención.

Elementos de las diferentes corporaciones acudieron al sitio para confirmar el deceso, mientras que personal de la Fiscalía General del Estado realizó las diligencias y ordenó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense.

Violencia por la narcoguerra

El sábado pasado se cumplieron dos años de la detención de Ismael Zambada García, "El Mayo", líder principal del Cártel de Sinaloa, quien fue secuestrado por Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín Guzmán Loera, "El Chapo", y trasladado a Estados Unidos, lo que provocó una ruptura interna de la organización criminal y derivó en la narcoguerra.

El 9 de septiembre de 2024, La Mayiza irrumpió en Culiacán, bastión de Los Chapitos, para intentar recuperar el control de las plazas y rutas de tráfico que históricamente eran controladas por Zambada.

Lo que estalló ese día no era nuevo: ambas facciones ya arrastraban roces desde al menos 2019, pero la captura de "El Mayo" la convirtió en una guerra abierta.

El epicentro de la batalla es la capital de Sinaloa, donde los asesinatos, desapariciones, balaceras, enfrentamientos, robos de vehículos, y ataques a locales o casas son cosa de todos los días.

La propaganda del narco señala que los negocios atacados son fachada para el lavado de dinero de sus rivales.

ASJ