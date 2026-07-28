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Precio del Dólar Hoy Martes 28 de Julio de 2026: ¿Cómo Está el Tipo de Cambio con el Peso?

Este lunes, el peso mexicano tuvo un ligero avance en el tipo de cambio frente al dólar estadounidense

El precio del dólar estadounidense cambia durante toda la jornadaEl precio del dólar estadounidense cambia durante toda la jornada. Foto: Cuartoscuro

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Conoce el tipo de cambio FIX del dólar para hoy: 17.4440 pesos según el DOF. Descubre cómo estas cifras impactan tus finanzas en México este 28 de julio de 2026.

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