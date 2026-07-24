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Precio del Dólar Hoy Viernes 24 de Julio de 2026: ¿Cómo Está el Tipo de Cambio con el Peso?

Este jueves, el peso mexicano tuvo un retroceso en el tipo de cambio frente al dólar estadounidense

El precio del dólar estadounidense cambia durante toda la jornadaEl precio del dólar estadounidense cambia durante toda la jornada. Foto: Reuters

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El tipo de cambio FIX para hoy es de 17.5130 pesos por dólar. Mantente informado sobre el comportamiento del dólar en México.

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