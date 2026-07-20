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Precio del Dólar Hoy Lunes 20 de Julio de 2026: ¿Cómo Está el Tipo de Cambio con el Peso?

Consulta cómo cotiza el precio del dólar para hoy, así como el tipo de cambio de FIX publicado en el Diario Oficial de la Federación

DólarLos mercados reaccionan a diversos sucesos en la geopolítica mundial, como el conflicto en Medio Oriente. Foto: Reuters.

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¿Sabías que el dólar hoy en México está a 17.49 pesos? Descubre cómo el conflicto en Medio Oriente afecta el tipo de cambio. Más detalles en N+.

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