Registran Explosión e Incendio en Refinería de Pemex en Salamanca; No Hay Lesionados

Una explosión e incendio se registraron la noche de este domingo en la refinería Antonio M. Amor de Pemex en Salamanca, Guanajuato, lo que activó a las unidades de emergencia para controlar la situación.

El estruendo fue percibido por habitantes en los alrededores del complejo, mientras que las llamas eran visibles a kilómetros de distancia.

La Coordinación Municipal de Protección Civil de Salamanca reportó que no hubo personas lesionadas y el fuego fue controlado posteriormente.

La autoridad local informó que la gerencia de la refinería confirmó que el siniestro ocurrió en el área Hidro 3, ubicada cerca de la planta catalítica, donde se registró fuego en uno de los quemadores.

De acuerdo con el reporte, brigadas de Pemex se movilizaron de inmediato dentro de las instalaciones para controlar el incendio y evitar que las llamas se propagaran a otras zonas.

Pese a que el incendio ya fue sofocado, se indicó, toda la atención del incidente está a cargo de personal de la petrolera estatal.

Las autoridades señalaron que el resto de las áreas de la refinería continúa operando con normalidad. No se reportaron afectaciones adicionales.

Situación bajo control

El gobierno de Salamanca afirmó la media noche de este domingo 19 de julio que la situación en la refinería de Petróleos Mexicanos está bajo control.

En un comunicado, confirmó que las brigadas de emergencia de la empresa estatal lograran sofocar el fuego de manera oportuna.

"Se reporta que el incendio fue controlado oportunamente por las brigadas de emergencia de la empresa, por lo que la situación se encuentra bajo control", señaló.

La administración municipal indicó que personal de Protección Civil acudió de inmediato para realizar acciones preventivas, mantener el monitoreo permanente del incidente y coordinarse con las unidades de emergencia externas, con el fin de brindar apoyo en caso de ser necesario.

Asimismo, aseguró que continuará atenta al desarrollo de los acontecimientos y precisó que serán las autoridades competentes las encargadas de informar oficialmente sobre las causas y los detalles del incidente.

Pemex no ha emitido algún reporte del caso hasta el momento.

En lo que va de 2026, la empresa estatal ya ha registrado otros incendios en sus refinerías. A mediados de marzo ocurrió el suceso más grave, cuando el desbordamiento e ignición de aguas aceitosas en el exterior de la refinería Olmeca en Dos Bocas, Tabasco, provocó una explosión que dejó un saldo de cinco trabajadores fallecidos.

En abril, el mismo complejo tabasqueño volvió a encender las alarmas tras registrar un incendio en su bodega de coque, el cual fue controlado con saldo blanco.

Mientras que en mayo pasado, la refinería Antonio Dovalí Jaime en Salina Cruz, Oaxaca, se registró un fuerte estallido en la planta Hidros 2, lo que provocó un incendio que dejó seis heridos y un muerto.

En ese mismo complejo oaxaqueño, el 21 de junio se reportó una nueva emergencia por la fuga e incendio de un ducto de combustóleo.

ASJ