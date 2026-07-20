Seguridad

Registran Explosión e Incendio en Refinería de Pemex en Salamanca; No Hay Lesionados

El estruendo fue percibido por habitantes en los alrededores del complejo, mientras que las llamas eran visibles a varios metros de distancia

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Explosión en Refinería de Pemex Fue Controlada en Salamanca, Guanajuato

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Impactante explosión en la refinería de Pemex en Salamanca. Las llamas eran visibles a kilómetros, pero el incendio ya está controlado y no hay lesionados. Información en desarrollo.

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