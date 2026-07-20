Seguridad

CDMX Lidera Denuncias por Violencia Familiar: 11 Mil 845 Casos en Cinco Meses

Entre enero y mayo de 2026 se iniciaron 11 mil 845 carpetas de investigación por violencia familiar en la Ciudad de México

CDMX encabeza las denuncias por violencia familiar en el paísCDMX encabeza las denuncias por violencia familiar en el país. Foto: Archivo | Cuartoscuro

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