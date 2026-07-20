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Antonela Roccuzzo Escribe Carta a Messi con Amoroso Mensaje: Esto Dice

Aquí te contamos qué dijo Antonela Roccuzzo a su esposo Leo Messi, luego dela final del Mundial 2026

Leo MessiLeo Messi, futbolista argentino, en la final del Mundial 2026. Foto: Reuters

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Antonela Roccuzzo dedica emotiva carta a Messi tras la final del Mundial 2026: "Sos una inspiración para millones". Descubre más sobre su mensaje de amor y admiración.

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