Antonela Roccuzzo Escribe Carta a Messi con Amoroso Mensaje: Esto Dice

Luego de que España derrotó a Argentina en la final del Mundial 2026, Antonela Roccuzzo mandó un mensaje a su esposo Leo Messi, capitán de la Selección de Argentina; aquí te contamos qué dice la carta que publicó la modelo en sus redes sociales hoy, 20 de julio de 2026.

Messi revela que el dolor que siente es “muy grande”

Este lunes, Leo Messi, astro del futbol argentino, rompió el silencio tras haber perdido la final del Mundial 2026, en un estresante partido contra España, en el estadio sede Nueva York/Nueva Jersey, el domingo 19 de julio de 2026, en Estados Unidos.

España venció 1-0 a Argentina y ahora Messi aseguró que “el dolor es muy grande y va a costar que cierre esta herida”; sin embargo, el futbolista dijo que se queda con “todo lo bueno” y destacó que la Selección de Argentina logró llegar “a dos finales consecutivas de la Copa del Mundo".

¿Qué dijo Antonela Roccuzzo a Leo Messi?

Antonela Roccuzzo también se manifestó hoy en sus redes sociales, donde publicó un emotivo mensaje dedicado a su esposo, el capitán de la Selección de Argentina.

Roccuzzo dijo a Messi que siempre será el mejor, no solo por su talento, sino porque nuca ha dejado de ser como es.

“Porque pase lo que pase, nunca bajás los brazos, siempre peleás hasta el final y das todo de vos hasta el último segundo. Esa fuerza, esa mentalidad y esa manera de levantarte una y otra vez son las que te hacen único”, señaló Antonela Roccuzzo, con quien Messi tiene 3 hijos.

La también modelo agradeció a su esposo “por enseñarnos cada día que el verdadero éxito se construye con trabajo, sacrificio, perseverancia y sin perder nunca la esencia”.

“Sos el mejor ejemplo para nuestros hijos y una inspiración para millones de personas”, mencionó Antonela Roccuzzo, quien escribió que admira mucho a Messi, “más de lo que las palabras pueden expresar y me siento inmensamente orgullosa de caminar esta vida a tu lado”.

“Te amo muchísimo”, finalizó la esposa de Leo Messi.

RMT