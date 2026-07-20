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Messi Reaparece tras Derrota de Argentina ante España: “El Dolor Es Muy Grande”

Messi se muestra herido tras la derrota de Argentina ante España, en el Mundial 2026

Leo MessiLeo Messi, futbolista argentino, en la final del Mundial 2026. Foto: Reuters

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Lionel Messi, herido tras perder la final del Mundial 2026 contra España, agradece el apoyo de Argentina y felicita a los campeones. Conoce más sobre sus declaraciones.

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