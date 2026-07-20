Messi Reaparece tras Derrota de Argentina ante España: “El Dolor Es Muy Grande”

El astro del futbol argentino Leo Messi reapareció hoy, 20 de julio de 2026, en sus redes sociales, donde publicó un mensaje en el que reconoció que el dolor por haber perdido la Copa del Mundo “es muy grande”; aquí te contamos qué más dijo el número 10 de la Selección de Argentina, luego de la derrota ante España.

España vence a la Argentina de Messi

El domingo, España venció a Argentina en la gran final del Mundial 2026, en un partido que se extendió hasta tiempos extra, por la ausencia de gol durante el tiempo reglamentario, en el estadio sede Nueva York/Nueva Jersey, en Estados Unidos.

Para España no fue fácil, pues Emiliano Martínez, el portero argentino conocido como Dibu, frustró todos los intentos de los europeos de golear al equipo de Messi; además, a la Selección española le fueron anularon dos goles, quedando el marcador 1-0.

El único gol del partido lo firmó Ferran Torres, delantero del Barca que abrió el marcador de la final del Mundial, en el segundo tiempo extra, y por quien hoy España está de fiesta.

¿Qué dijo Messi hoy?

Este lunes, Lionel Messi, también conocido como La Pulga, publicó una fotografía con su medalla de plata, luego de la final del Mundial 2026, en la que Argentina y España se disputaron la Copa del Mundo.

“El dolor es muy grande y va a costar que cierre esta herida. Pero también me quedo con todo lo bueno”, afirmó Messi hoy.

Leo Messi afirmó que “con los partidos que dimos vuelta dejando todo y que quedarán para siempre en la memoria, con el apoyo de un país entero que junto con el trabajo y el esfuerzo de este grupo nos llevó a volver a estar, una vez más, entre los mejores del mundo”.

El capitán argentino destacó que “hoy cuesta valorar lo que hicimos, pero este grupo llegó a dos finales consecutivas de la Copa del Mundo”.

“Muchas gracias de corazón por cada saludo y por cada mensaje. Una vez más logramos unirnos como país y estar todos juntos, compartiendo el inmenso orgullo de ser argentinos”, afirmó Messi, quien se despidió del Mundial, a los 39 años de edad.

Messi felicita a España

Pese al dolor que siente Messi en estos momentos, no se olvidó de felicitar a la Selección de España por su segunda Copa del Mundo.

“También quiero felicitar a España por el campeonato”, finalizó el astro del futbol argentino.

RMT