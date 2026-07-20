Deportes

Video de FIFA para Agradecer a CDMX: "El Alma Chilanga del Mundial"

FIFA publicó un video de agradecimiento a la Ciudad de México por el Fan Festival del Mundial 2026, que reunió a más de dos millones de personas en el Zócalo

Video de FIFA para Agradecer a CDMX El Alma Chilanga del MundialFIFA agradeció a Ciudad de México "por ser la mejor sede de toda la historia" del Mundial 2026, en un video difundido tras la fiesta del Fan Festival en el Zócalo. Foto: X / @MexicoCity26

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+