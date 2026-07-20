Video de FIFA para Agradecer a CDMX: "El Alma Chilanga del Mundial"

La organización del Mundial 2026 compartió un video de agradecimiento a la Ciudad de México por el Fan Festival realizado en el Zócalo capitalino, publicado este lunes por la cuenta de X @MexicoCity26 bajo el título "El alma chilanga del mundial".

El material, de dos minutos con 56 segundos, llega un día después de que la final del torneo —disputada el domingo en Nueva Jersey entre España y la defensora del título, Argentina— cerrara el Mundial más grande de la historia, con un récord de 104 partidos en tres países.

¿Cómo se armó la fiesta en el Zócalo?

El video arranca con imágenes del montaje del recinto: grúas, montacargas, andamios y pantallas LED instaladas por trabajadores con casco y chaleco reflectante en un día nublado.

De ahí pasa a tomas aéreas del Zócalo lleno durante el día, con planos cerrados de aficionados celebrando los goles de la selección mexicana, personas con sombreros charros y banderas ondeando entre la multitud.

También se muestra al equipo detrás de cámaras: camarógrafos, ingenieros de audio y personal en la cabina de control, además de voluntarios con chaleco azul recibiendo al público en los accesos.

Los resultados de México que revivió el video

En las pantallas del Fan Festival se proyectaron los marcadores de la fase de grupos de la selección mexicana:

México 1-0 Corea del Sur.

República Checa 0-3 México, con el arquero Guillermo Ochoa festejando.

México 2-0 Ecuador.

El video también incluye jugadas de otros partidos transmitidos en las pantallas gigantes, entre ellas participaciones del noruego Erling Haaland e imágenes de aficionados con camisetas de Colombia, Alemania, España, Inglaterra y Portugal, entre la mayoría de playeras verdes.

Las dinámicas que se transmitieron en pantalla

Entre partido y partido, el Fan Fest ofreció segmentos de entretenimiento para el público presente: malabaristas y animadores en el escenario, además de tres dinámicas interactivas proyectadas en las pantallas gigantes —Kiss Cam ("Find Love / Share a Kiss"), Family Cam ("Tu momento, tu legado") y Bailongo Cam ("¡Queremos ver tus mejores pasos!")—, con tomas de parejas besándose y del público bailando.

Un agradecimiento a voluntarios, personal de limpieza y jugadores

La segunda mitad del video, bajo el rótulo "¡Gracias!", reconoce a distintos grupos que participaron en el evento: personal de limpieza urbana trabajando de noche, los artistas que se presentaron en el escenario, los más de dos millones de visitantes que pasaron por el Zócalo durante el evento y a los jugadores de la selección mexicana cantando el himno nacional.

El cierre combina tomas nocturnas con pirotecnia y luces de celulares en la plaza, junto con los textos sobreimpuestos:

"¡Gracias México!"

"México sigue..."

"¿Y si sí?..."

GRACIAS 🇲🇽 #FIFAFanFestival



𝗛𝗼𝘀𝘁 𝗖𝗶𝘁𝘆 𝗖𝗶𝘂𝗱𝗮𝗱 𝗱𝗲 𝗠é𝘅𝗶𝗰𝗼: 𝗘𝗹 𝗮𝗹𝗺𝗮 𝗰𝗵𝗶𝗹𝗮𝗻𝗴𝗮 𝗱𝗲𝗹 𝗺𝘂𝗻𝗱𝗶𝗮𝗹 #Somos26 #SomosMexicoCity pic.twitter.com/YZQ2hcl186 — FIFA World Cup 26™️ Mexico City (@MexicoCity26) July 20, 2026

¿Qué otros hechos marcaron el Mundial 2026?

El torneo que concluyó el domingo fue el primero disputado con el formato ampliado a 48 selecciones, que generó actuaciones sorpresivas de Cabo Verde —que empató con la eventual campeona España y llegó a la ronda de 32—, Congo y Curazao. Pese a ello, las cuatro semifinalistas fueron selecciones excampeonas y de mejor ranking: Argentina, España, Francia e Inglaterra.

En la disputa por la Bota de Oro, Kylian Mbappé terminó como máximo goleador del torneo con 10 tantos y estableció un récord histórico de 22 goles acumulados en Copas del Mundo; Lionel Messi cerró con ocho goles en el torneo y 21 en total en su carrera mundialista.

El uso del VAR (revisión de video que respalda las decisiones arbitrales) y de un balón con sensores generó controversia al anular goles a Alemania, Croacia y Egipto. El entrenador de Egipto, Hossam Hassan, calificó como una injusticia la anulación de un gol de su equipo en el partido de octavos de final ante Argentina, que remontó de un 2-0 en contra para ganar 3-2. El entonces seleccionador de Croacia, Zlatko Dalić —quien ya dejó el cargo—, criticó que ese tipo de decisiones le quitan la alegría al futbol, luego de que un gol de Josko Gvardiol fuera anulado por fuera de lugar tras detectar el balón un contacto de Igor Mantanovic.

Los precios de las entradas, con esquema de precio dinámico, también fueron objeto de críticas: oscilaron entre 140 y 2,735 dólares para la fase de grupos y llegaron hasta 8,680 dólares para la final, con boletos de reventa ofertados en hasta 2.3 millones de dólares. Pese a ello, la mayoría de los estadios reportó lleno total tras un arranque con asientos vacíos en el partido entre Corea del Sur y República Checa en Guadalajara.

Las pausas de hidratación introducidas por primera vez en este Mundial recibieron abucheos de aficionados y críticas de exjugadores como el irlandés Roy Keane, mientras que la selección de Irán participó pese a la guerra en Oriente Medio, tras trasladar su campamento base de Arizona a México por problemas de visado con Estados Unidos. El secretario de Seguridad Nacional estadounidense, Markwayne Mullin, se pronunció tras la eliminación de Irán en fase de grupos.

El presidente Donald Trump asistió únicamente a la final y su llamada al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, previa a la habilitación del delantero estadounidense Folarin Balogun para el partido de octavos de final ante Bélgica —que Estados Unidos perdió 4-1—, generó cuestionamientos sobre una posible interferencia política, que la FIFA negó al señalar que sus órganos disciplinarios actuaron de forma independiente.