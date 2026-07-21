David Ospina, Portero de la Selección de Colombia, Llegó a México para Jugar con el Atlante

Los Potros del Atlante anunciaron el fichaje del portero colombiano David Ospina para el Torneo Apertura 2026. Aunque desde la semana pasada se habló de la posible llegada del guardameta, fue hasta este lunes 20 de julio que se confirmó su llegada al futbol mexicano.

Fue el propio Atlante el que anunció el arribo del futbolista internacional a México: “La leyenda colombiana David Ospina ya está en CDMX”.

Además de compartir videos e imágenes en sus redes sociales, el conjunto azulgrana le dio la bienvenida a su flamante fichaje: “Recién desempacado de la Copa del Mundo ¡Bienvenido al Equipo del Pueblo, Daviod Ospina. Es momento de defender a los históricos Potros de Hierro del Atlante”.

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David Ospina dice que tiene una conexión especial con México

Entrevistado a su llegada a la capital mexicana, Ospina dijo ante las cámaras de TUDN que está muy emocionado por jugar en la Liga MX: “Tengo algo especial con México, mi primer partido internacional fue en el Estadio Azteca a la edad de los 15 años; fue la primera vez que salí de mi país y siempre tuve ese pensamiento de jugar en la Liga mexicana”.

También aceptó que compañeros de la Selección de Colombia, como James Rodríguez y otros, le hablaron maravillas de la Liga MX: “Algunos compañeros vinieron a jugar acá y me contaban sobre la Liga, sobre el nivel que tiene. Hoy que se me presentó esta oportunidad, al final de mi carrera, es algo muy positivo para mí”.

Por último mencionó que viene a aportar experiencia y “lo mejor de mí. Sé que es un equipo con muchos jóvenes que quieren hacer las cosas bien, con un gran cuerpo técnico encabezado por Miguel Herrera, así que vengo a aportar ese granito de arena a un proyecto ambicioso”.

Con información de N+