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David Ospina, Portero de la Selección de Colombia, Llegó a México para Jugar con el Atlante

El internacional David Ospina ya es oficialmente jugador del Atlante, club que presumió la llegada del portero colombiano a la CDMX para vestir los colores azulgranas

El portero colombiano David Ospina promete que dará lo mejor para defender los colores del AtlanteFoto: Club Atlante

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David Ospina llega a México para unirse al Atlante. El portero colombiano, emocionado por jugar en la Liga MX, promete aportar experiencia a los Potros de Hierro. Descubre más sobre su llegada.

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