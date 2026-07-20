¿Por Qué Adelantaron Cruz Azul vs Puebla? Partido de Liga MX Se Jugará el 21 de Julio

La Jornada 2 del Torneo Clausura se jugará el próximo fin de semana, sin embargo hay dos partidos que se disputarán antes, este martes 21 de julio: se trata del Cruz Azul vs Puebla y Toluca vs Pumas. A continuación los detalles.

Cruz Azul empezó el torneo como campeón, ya que en la Jornada 1 visitó al San Luis y logró una volterera épica en el Estadio Alfonso Letras de la capital potosina.

Como se recordará, La Máquina visitó al Atlético San Luis el pasado viernes 17 de julio en la Jornada 1 del Torneo Apertura 2026. Los locales iban ganando 2-0 al minuto 50, pero el equipo cementero logró remontar la desventaja para ganar el partido.