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¿Por Qué Adelantaron Cruz Azul vs Puebla? Partido de Liga MX Se Jugará el 21 de Julio

Los partidos Cruz Azul vs Puebla y Toluca vs Pumas fueron adelantados y se jugarán este martes 21 de julio. Esto es lo que sabemos

Los partidos de Cruz Azul ante Puebla y Toluca frente a Pumas se jugarán entre semana.Los partidos de Cruz Azul ante Puebla y Toluca frente a Pumas se jugarán entre semana. Foto: Reuters

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Cruz Azul y Toluca adelantan sus partidos en la Liga MX para este martes 21 de julio. Descubre por qué y qué esperar de estos emocionantes encuentros.

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