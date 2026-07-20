¿Por Qué Adelantaron Cruz Azul vs Puebla? Partido de Liga MX Se Jugará el 21 de Julio

La Jornada 2 del Torneo Clausura se jugará el próximo fin de semana, sin embargo hay dos partidos que se disputarán antes, este martes 21 de julio: se trata del Cruz Azul vs Puebla y Toluca vs Pumas. A continuación los detalles.
Cruz Azul empezó el torneo como campeón, ya que en la Jornada 1 visitó al San Luis y logró una volterera épica en el Estadio Alfonso Letras de la capital potosina.
Como se recordará, La Máquina visitó al Atlético San Luis el pasado viernes 17 de julio en la Jornada 1 del Torneo Apertura 2026. Los locales iban ganando 2-0 al minuto 50, pero el equipo cementero logró remontar la desventaja para ganar el partido.
Con goles de Salles-Lamonge (al minuto 46) y Rafa Llorente (al 50’), el Atlético San Luis parecía encaminarse a una victoria sobre el vigente campeón de la Liga MX. Sólo que el Cruz Azul logró darle la vuelta con un gol del “Toro” Fernández (min. 63) y doblete de Jeremy Márquez (81’ y 93’).
Así que el equipo cementero llegará bastante motivado al partido de la Jornada 2 ante el Puebla. La cita para que ruede el balón es este martes 20 de julio a las 19:00 horas en el Estadio Banorte de la CDMX.
Cruz Azul vs Puebla:¿Por Qué Adelantaron el Partido de la Jornada 2 en Liga MX?
Inicialmente, Cruz Azul iba a ser local en La Corregidora de Querétaro porque el Estadio Ciudad de los Deportes no estaba listo. Eso luego de que el club celeste tuvo diferencias con los administradores del Coloso de Santa Úrsula. Sin embargo, finalmente se llegó a un acuerdo y la casa celeste será el Estadio Banorte.
El motivo por el que se adelantó el partido Cruz Azul vs Puebla para este 21 de julio se debe a que el conjunto cementero deberá disputar el trofeo de Campeón de Campeones el próximo fin de semana.
Dicho partido, que enfrenta a los equipos que ganaron la Liga MX en los dos últimos torneos, se disputará en el Dignity Health Sports Park ubicado en Carson, California, el sábado 25 de julio a las 18:30 horas (tiempo del Centro de México.
El partido Toluca vs Pumas también se jugará el martes 21 de julio
El rival de Cruz Azul para disputar el título de Campeón de Campeones es el Club Deportivo Toluca, quien se coronó en el Torneo Apertura 2025. Mientras que los cementeros ganaron el Clausura 2026.
Así que el partido Toluca vs Pumas también tuvo que adelantarse y se jugará este martes 21 de julio a las 21:05 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Nemesio Díez, casa de los Diablos Rojos.
Los toluqueños llegarán muy motivados a su duelo de este martes en la Liga MX, ya que vienen de vencer 2-0 a las Chivas en la Jornada 1 del Torneo Apertura 2026.
Por su parte, el equipo de la UNAM necesita reponerse de la dura goleada que le recetó Pachuca, 3-0, en la jornada inaugural. Así que buscarán que los Diablos paguen los platos rotos.