Subastan Camiseta que Usó Pelé en el Mundial de Suecia 1958 en Casi 5 Millones de Dólares

En la final del Mundial de Suecia 1958, el legendario Pelé anotó dos goles con la playera número 10, misma que ahora es la segunda más cara del mundo

La mítica playera azul con el número 10 que utilizó Pelé en el Mundial de 1958 fue subastada en Nueva YorkLa mítica playera azul con el número 10 que utilizó Pelé en el Mundial de 1958 fue subastada en Nueva York. Foto: Reuters

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¡Histórico! La camiseta de Pelé del Mundial 1958 se subasta por 4.9 millones de dólares. Descubre por qué es la segunda más cara del mundo.

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