Subastan Camiseta que Usó Pelé en el Mundial de Suecia 1958 en Casi 5 Millones de Dólares

La camiseta con la que Pelé anotó dos goles para que Brasil se coronara en la final del Mundial de 1958, fue subastada este jueves 16 de julio en Nueva York por la exorbitante cantidad de 4.9 millones de dólares.

"O Rei Pelé" apenas tenía 17 años de edad cuando enfrentó a Suecia en aquella final. Con la playera número 10 en color azul, Edson Arantes do Nascimento fue una de las figuras de Brasil en aquel partido jugado en Estocolmo.

Brasil superó 5-2 a Suecia, en el Estadio de Estocolmo, y Pelé marcó dos tantos, después de haber anotado también en la semifinal contra Francia, ganada por el mismo marcador.

La camiseta que Pelé vistió en aquella final de 1958 fue un regalo del propio jugador a su compañero de equipo y amigo Dida. La prenda permaneció durante décadas en la familia de Dida, antes de pasar a un museo y ser subastada por primera vez en 2004, por un monto que no fue revelado.

Y este 16 de julio fue vendida después de diez pujas entre cinco postores, a un comprador cuya identidad no fue divulgada. Así, la camiseta se convirtió en la segunda más cara del mundo, según precisó la casa de subastas Sotheby's.

Si la camiseta de Pelé no es la más cara del mundo, ¿a quién pertenece ese récord?

El récord de 9.3 millones de dólares sigue perteneciendo a la camiseta que Diego Maradona vistió el 22 de junio de 1986 en Ciudad de México, durante aquel mítico duelo de cuartos de final contra Inglaterra. El “10” de la Albiceleste anotó con esa playera el llamado “Gol del Siglo” y el de “La Mano de Dios”.

Pelé, quien falleció en 2022 a los 82 años, marcó dos goles en la final de Suecia 1958 y ‌sigue siendo el jugador más joven en anotar ⁠en una final de Copa del Mundo.

Con información de N+