Atlas Hace Oficial el Fichaje de Jorge Sánchez: El ex América y Cruz Azul Regresa a Liga MX

El internacional mexicano Jorge Sánchez firmó contrato con los Rojinegros del Atlas y ya está listo para volver a las canchas de la Liga MX luego de su paso por Grecia

Jorge Sánchez usará el número 3 para defender la playera del Atlas en la Liga MXJorge Sánchez usará el número 3 para defender la playera del Atlas en la Liga MX. Foto: Atlas FC

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Oficial: Jorge Sánchez firma con Atlas y vuelve a la Liga MX. Tras jugar en el Mundial 2026, el ex América y Cruz Azul se une al equipo tapatío. Conoce los detalles de su regreso.

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