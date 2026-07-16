¿A cuántos Grados Jugarán la Final del Mundial 2026 Argentina y España en Nueva Jersey?

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos pronosticó un fin de semana con lluvias, tormentas eléctricas y temperaturas cálidas para Nueva Jersey

New JerseyFoto: Reuters.

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La Final del Mundial 2026 entre Argentina y España se jugará bajo un sol abrasador en Nueva Jersey. ¿Cómo afectará el calor a los equipos? Conoce más sobre este emocionante encuentro.

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