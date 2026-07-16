¿A cuántos Grados Jugarán la Final del Mundial 2026 Argentina y España en Nueva Jersey?

España y Argentina disputarán el domingo 19 de julio la Final del Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México, un día después de que las selecciones de Francia e Inglaterra jueguen el partido por el tercer puesto.

El triunfo argentino frente a los ingleses de este miércoles dio a los vigentes campeones su pase para el partido en el que se decidirá el título en el estadio de Nueva Jersey a las 13:00 horas, tiempo del centro de México.

Por el tercer puesto del torneo jugarán el sábado a las 18:00 horas de CDMX en Miami, Florida, Francia e Inglaterra, los dos derrotados en las semifinales.

La Albiceleste y la Furia Roja buscarán sumar una copa más a sus vitrinas, en un encuentro inédito en la historia del futbol.

Los sudamericanos irán por su cuarto título de la máxima justa internacional de la FIFA para revalidar el trofeo de Catar 2022, mientras que los europeos buscarán su segunda corona mundialista, tras la conquistada en Sudáfrica 2010.

¿A qué temperatura jugarán la Final?

Sin embargo, las condiciones de temperatura pueden ser un factor en el desempeño de los futbolistas, debido a que el partido se jugará a plena hora del día.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) pronosticó un fin de semana con lluvias, tormentas eléctricas y temperaturas cálidas para Nueva Jersey, sede del evento deportivo del año.

Para el sábado, se esperan lluvias durante gran parte del día, con posibilidad de tormentas eléctricas a partir de las 14:00 horas, tiempo local. La temperatura máxima alcanzará alrededor de 28 °C, con vientos ligeros del suroeste que cambiarán al sur de 10 a 18 km/h durante la mañana.

Para el domingo, día de la Final del Mundial, la NOAA prevé un 30% de probabilidad de lluvias antes de las 8:00 horas. Después, el cielo estará mayormente soleado, con una temperatura máxima cercana a 30 °C. La humedad será del 59% con índice UV9 de 11.

La noche del domingo será mayormente despejada, con una temperatura mínima de 19 °C, lo que marcará un ambiente más fresco tras el paso del sistema de tormentas.

ASJ