Italia Devuelve a México Lote de 27 Piezas Arqueológicas y Fósiles Precolombinos

La entrega formal se realizó en la sede de la Embajada de México en Roma, donde el general de brigada de los Carabineros, Antonio Petti, devolvió las piezas

ItaliaLa entrega formal se realizó en la sede de la Embajada de México en Roma. Foto: Cuartoscuro | Temática.

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¡Recuperación histórica! México recibe 27 piezas precolombinas gracias a la colaboración con Italia. Conoce el impacto de esta restitución en la identidad cultural mexicana.

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