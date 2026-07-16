Temblor en México Hoy: Esta Es la Magnitud y Epicentro de Sismos este 16 de Julio 2026

Desde muy temprano hoy, 16 de julio de 2026, se registró actividad sísmica en el país, en N+ te compartimos la magnitud y epicentro de los sismos de este jueves.

Como ocurre diariamente, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) mantiene el monitoreo de los movimientos telúricos y publica los reportes sobre su magnitud, epicentro y profundidad.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Enjambre de Sismos en Sinaloa: Suman 37 Réplicas de Temblor 6.1

Lista de sismos de hoy

Los temblores con magnitud mayor a 3.6 que se registraron este día son los siguientes:

Sismo de magnitud de 4.3, a las 2:17:11 horas, con epicentro a 23 kilómetros al noreste de Pijijiapan, Chiapas, y una profundidad de 127.2 kilómetros.

4:41 horas: magnitud 3.6 a 13 km al suroeste de J. Rodríguez Clara, Veracruz, con una profundidad de 6.6 kilómetros.

3:41:13 horas: ocurrió un temblor de magnitud 4.0 a 119 km al suroeste de G. Leyva Solano, Sinaloa, con profundidad de 161.

En caso de sismo, Protección Civil recomienda mantener la calma y seguir las medidas de prevención antes y después de un temblor. Entre las recomendaciones se encuentran las siguientes:

Mantener la calma y evitar correr, gritar o empujar.

Alejarse de ventanas, objetos que puedan caer y estructuras inestables.

Ubicarse en una zona de menor riesgo si se encuentra dentro de un inmueble.

Si está en la calle, mantenerse alejado de postes, cables, árboles y fachadas.

FBPT