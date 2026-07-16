Temblor en México Hoy: Esta Es la Magnitud y Epicentro de Sismos este 16 de Julio 2026

Este jueves, comenzó con actividad sísmica; te indicamos los temblores que ocurrieron hoy y en dónde se registraron

Servicio Sismológico NacionalEl Servicio Sismológico Nacional diariamente registra la actividad sísmica del país. Foto: Cuartoscuro

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