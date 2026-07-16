¿Hay Marcha de la CNTE Hoy? Zona con Bloqueos en CDMX este 16 de Julio 2026

¡Toma precauciones! Este 16 de julio de 2026, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) saldrán nuevamente a las calles de la Ciudad de México (CDMX), por lo que se prevén afectaciones viales en varios puntos.

Aquí te informamos sobre la zona con bloqueos por la manifestación de la CNTE hoy, para que consideres rutas alternas y evites afectaciones en tus traslados por la capital mexicana.

También puedes seguir todos los canales de N+ para enterarte sobre las otras protestas, marchas y concentraciones previstas para este jueves.

Además, te mantenemos informado sobre la situación vial en la CDMX, la red carretera en el país y el sistema de transporte capitalino.

Protesta de la CNTE hoy

De acuerdo con la agenda de movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX, integrantes de las secciones 9, 10, 11 y 60 de la CNTE realizarán la manifestación en la alcaldía Cuauhtémoc.

Los manifestantes acudirán alrededor de las 09:00 horas a la Dirección General de Recursos Humanos de la Secretaría de Educación Pública, ubicada en Isabel La Católica número 165, colonia Centro.

¿Cuáles son sus demandas?

La protesta de este jueves, según indicaron, será ante la falta de cumplimiento de los acuerdos establecidos en la minuta de la mesa tripartita firmada con la SEP y la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México.

También será con la finalidad de presionar a las autoridades educativas para que atiendan los compromisos pendientes y den una respuesta satisfactoria a su pliego petitorio de demandas, en el que solicitan:

Basificación definitiva.

Homologación de prestaciones a 90 días de aguinaldo.

Bonos a jubilados.

Abrogación de la ley del ISSSTE 2007.

Cancelación de reformas educativas de la Unidad del Sistema para las Carreras de las Maestras y los Maestros.

Mejores condiciones laborales.

La SSC no descartó el arribo de autobuses que transportan a los manifestantes al punto de concentración y que realicen una marcha hacia el Zócalo Capitalino u otra dependencia de gobierno; así como el bloqueo de vialidades durante el desarrollo de sus actividades.

SPB