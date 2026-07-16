¿Hay Marcha de la CNTE Hoy? Zona con Bloqueos en CDMX este 16 de Julio 2026

Aquí te brindamos los detalles sobre la protesta de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en la Ciudad de México

CNTE al finalizar paro de 20 días en junio 2026, en Ciudad de México. Foto: Cuartoscuro | archivoCNTE al finalizar paro de 20 días en junio 2026, en Ciudad de México. Foto: Cuartoscuro | archivo

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Atención CDMX: Hoy la CNTE protesta en Cuauhtémoc. Prepárate para bloqueos y descubre las demandas que exigen a las autoridades educativas.

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