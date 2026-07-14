CNTE Vuelve a Calles de CDMX: A Qué Hora Iniciará Marcha y Vialidades Afectadas Este 16 de Julio

El magisterio disidente retoma con esta movilización su jornada de protestas y manifestaciones en la capital del país

Maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). Foto: Cuartoscuro/ ArchivoMaestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). Foto: Cuartoscuro/ Archivo
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