CNTE Vuelve a Calles de CDMX: A Qué Hora Iniciará Marcha y Vialidades Afectadas Este 16 de Julio

Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) volverán a las calles de la Ciudad de México, luego de la jornada de movilizaciones ocurrida durante la inauguración del Mundial 2026 y los días posteriores.

El magisterio disidente retoma con esta movilización su jornada de protestas y manifestaciones en la capital del país, lo que se prevé provoque una serie de afectaciones viales en algunas de las principales arterias viales.

¿Cuándo volverán a las calles los maestros de la CNTE?

De acuerdo con la convocatoria de la CNTE, el próximo jueves 16 de julio los maestros disidentes realizarán una movilización rumbo a la Coordinación General de Recursos Humanos (CGRH) del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), ubicada en Isabel la Católica No. 165.

"Por causas ajenas, a partir de hoy y hasta nuevo aviso permanecen cerradas las instalaciones de la CGRH, ubicadas en Isabel la Católica No. 165. Por lo tanto, todos nuestros trámites sindicales se realizarán únicamente en nuestro edificio sindical", informó por su parte la Sección 10 de la SNTE.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Así Colapsaron Bloqueos de CNTE Ventas de Negocios en Centro CDMX

¿A qué hora iniciará la movilización?

La marcha está prevista para el jueves a las 9:00 horas en las inmediaciones de la estación del Metro Isabel la Católica, que colinda con la sede de la CGRH.

Convocatoria de la movilización de la CNTE. Foto: CNTE

¿Qué piden los maestros?

La movilización está organizada por las Secciones 9 y 10 de la CNTE, las cuales acusan el "incumplimiento" de acuerdos por parte de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM).

AMP