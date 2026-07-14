Confirman el Primer Caso de Gusano Barrenador en Parral, Chihuahua

Senasica confirmó el primer caso de gusano barrenador en Chihuahua, el cual fue detectado en el municipio de Hidalgo del Parral.

Senasica exhortó a inspeccionar a sus animalesFoto: Senasica

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Chihuahua se une a la lista de estados con gusano barrenador. Primer caso en Parral, autoridades implementan cerco sanitario. ¿Qué significa esto para los productores?

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