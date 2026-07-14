Confirman el Primer Caso de Gusano Barrenador en Parral, Chihuahua

El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) confirmó el primer caso de gusano barrenador en el estado de Chihuahua, luego de incorporar a la entidad en el informe nacional de casos acumulados.

Con este nuevo registro, México acumula 33 mil 393 casos de gusano barrenador desde noviembre de 2024, de acuerdo con el reporte epidemiológico del organismo federal.

El primer caso confirmado en Chihuahua corresponde al municipio de Hidalgo del Parral, donde las autoridades implementaron de inmediato un cerco sanitario con el objetivo de contener la posible propagación de la plaga.

Ante esta situación, Senasica exhortó a los productores pecuarios a inspeccionar de manera constante a sus animales, especialmente en caso de presentar heridas, y aplicar atención oportuna ante cualquier sospecha de infestación.

De acuerdo con el informe epidemiológico actualizado al 14 de julio, al cierre de la semana epidemiológica 26, correspondiente al 11 de julio, el país registraba mil 841 casos activos de gusano barrenador, cifra que aún no contemplaba el caso detectado en Chihuahua.

Chihuahua se suma por primera vez a la estadística nacional

El reporte nacional señala que, entre el 20 de noviembre de 2024 y el 14 de julio de 2026, Chiapas encabeza la lista de entidades con mayor número de casos acumulados, con 7 mil 290, seguido de Oaxaca con 4 mil 698, Veracruz con 4 mil 376 y Yucatán con 2 mil 490.

Con un solo caso confirmado, Chihuahua aparece por primera vez en la estadística nacional y se convierte en la entidad con el menor número de registros entre los estados afectados.

Las autoridades sanitarias reiteraron el llamado a los productores a reportar de inmediato cualquier caso sospechoso para evitar la dispersión del gusano barrenador y proteger la actividad pecuaria en el estado.