Conductor Pierde el Control y Choca Contra un Señalamiento Vial en Ciudad Juárez

Un conductor que aparentemente circulaba a exceso de velocidad perdió el control de su vehículo y terminó impactándose contra un señalamiento vial sobre el Blvd. Óscar Flores.

Seguridad Vial Realizó el PeritajeFoto: N+

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Conductor pierde el control a alta velocidad y choca contra un semáforo en Ciudad Juárez. Daños ascienden a 100 mil pesos.

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