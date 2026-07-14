Conductor Pierde el Control y Choca Contra un Señalamiento Vial en Ciudad Juárez

Durante la madrugada del martes 14 de julio, un conductor protagonizó un accidente vial tras impactarse contra un semáforo ubicado sobre el bulevar Óscar Flores, luego de que aparentemente circulara a exceso de velocidad.

Según las primeras versiones brindadas por las autoridades, el hombre de aproximadamente 40 años de edad circulaba a bordo de una camioneta sobre dicho bulevar; al llegar al cruce con la avenida Cesáreo Santos, perdió el control del vehículo y terminó impactándose contra un semáforo, el cual derribó tras el choque.

Seguridad Vial Realizó el Peritaje

Agentes de la Coordinación General de Seguridad Vial acudieron al lugar tras un reporte al número de emergencias 911 realizado por conductores. En el sitio efectuaron el peritaje correspondiente y detuvieron al responsable hasta que cubra los daños ocasionados, los cuales, de acuerdo con las autoridades, podrían ascender a 100 mil pesos.

Lesiones Fueron Leves

Paramédicos de rescate atendieron al conductor, quien presentó lesiones leves, por lo que no fue necesario trasladarlo a un hospital. Asimismo, una unidad del Heroico Cuerpo de Bomberos acudió al sitio para verificar que la zona no representara un riesgo.