Videos de Choques por Bache en la Narvarte: Momento Exacto de Accidentes

Un bache en la alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México (CDMX), ha ocasionado varios accidentes viales en las últimas semanas, por lo que aquí te informamos en dónde se encuentra, para que tomes precauciones y evites algún daño por dicha oquedad.

Y es que cámaras de seguridad han captado el momento exacto de los accidentes, que ha incluido tanto a motociclistas como automovilistas.

¿Dónde está el bache?

El agujero, que abarca casi todo el ancho de un carril, se encuentra sobre la calle Juan Sánchez Azcona, casi esquina con Eje 4 Sur, en la colonia Narvarte Poniente.

De acuerdo con vecinos de la zona, lleva varios días sin ser reparado, lo que ha generado varios percances viales.

Ante ello, los pobladores decidieron señalizarlo para alertar a los conductores; le colocaron piedras, botes y ramas.

Videos de accidentes

Las cámaras captaron varios accidentes derivados del bache; en uno de ellos se pudo observar cómo un automóvil se frenó intempestivamente para evitar caer en el agujero, pero el carro que circulaba atrás terminó por impactarse.

Otros percances han implicado a motociclistas, que terminan por caer y derrapar en la zona.

Pero la oquedad además ha representado riesgo para los ciclistas, pues deben abrirse al carril izquierdo, exponiéndose al arroyo vehicular.

SPB