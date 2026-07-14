Videos de Choques por Bache en la Narvarte: Momento Exacto de Accidentes

Un peligroso bache genera riesgo en la colonia Narvarte Poniente; ya ha generado varios accidentes viales

Bache en la colonia Narvarte Poniente. Foto: Captura de pantallaBache en la colonia Narvarte Poniente. Foto: Captura de pantalla

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Cámaras captan choques por un bache en Narvarte Poniente. Vecinos lo han señalizado, pero sigue siendo un riesgo. Infórmate y evita accidentes.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+
Videos de Choques por Bache en la Narvarte: Momento Exacto de Accidentes