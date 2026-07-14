¿Por Qué Aún No Rescatan los Tres Cuerpos de la Gruta de Cuetzalan? Esto Dicen las Autoridades

La Coordinación de Protección Civil de Puebla hizo el recuento de los trabajos de rescate que se han llevado a cabo desde el pasado 7 de julio en la Gruta Chichicazapan del municipio de Cuetzalan del Progreso.

El titular Bernabé López Santos dijo que los tres cuerpos de los turistas que ingresaron ya fueron ubicados, sin embargo, tuvieron que suspender la extracción de manera indefinida debido a las condiciones climatológicas y a la complejidad de la gruta.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Suspenden Trabajos de Rescate de 3 Cuerpos que Permanecen Dentro de Gruta en Cuetzalan, Puebla

Explicó que los cadáveres están a dos kilómetros en una fosa con troncos, piedras y basura; para sacarlos se necesitan 17 horas de labores, más las cuatro horas de ingreso para llegar hasta donde están los cuerpos.

Guía turístico de Cuetzalan no contaba con certificación

El Secretario de Gobernación, Samuel Aguilar Pala, dijo que los guías quienes llevaron a la familia a la gruta no tienen los registros ante las autoridades competentes, esto mencionó: En ese lugar en ese municipio como guías no están reconocidas ni registradas o ante la Secretaría Federal, de turismo y del Estado. Ante ello, ya realizan las investigaciones para deslindar responsabilidades.

En la #MañanerAA encabezada por el gobernador @armentapuebla_, nuestro titular dio cuenta de las labores de búsqueda en la Gruta de Chichicazapan, Cuetzalan.



En el @Gob_Puebla refrendamos nuestro compromiso, apoyo y solidaridad con los deudos. #PorAmorAPuebla pic.twitter.com/KbRgZUCADj — PC Estatal Puebla (@PCGobPue) July 13, 2026

Caso de Cuetzalan: Familia pierde la vida tras recorrido turístico en la Grutas de Chichicazapa

Una familia que visitaba por primera vez las Grutas de Chichicazapa en Cuetzalan del Progreso del estado de Puebla, vivió una tragedia luego de ser alcanzados por una tormenta.

De acuerdo a los sobrevivientes, el guía turístico les indicó que ingresaran a la gruta para resguardarse de la lluvia, pero el agua comenzó a subir rápidamente, dejándolos atrapados en la cueva.

El guía y dos familiares lograron salir con vida, pero cuatro personas más no pudieron escapar de la corriente. Un hombre fue localizado sin vida horas después mientras que un padre y sus tres hijas permanecieron desaparecidos.

Luego de las acciones de búsqueda, fueron localizados dos cuerpos sin vida a tres horas de distancia, y posteriormente el tercer cadáver fue hallado.

Este incidente dejó cuatro muertos por lo que la familia pide justicia y que se extraigan los cuerpos que siguen atrapados entre la naturaleza.

Con información de N+

MCS