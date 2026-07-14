¿Por Qué Aún No Rescatan los Tres Cuerpos de la Gruta de Cuetzalan? Esto Dicen las Autoridades

Protección Civil de Puebla explicó que se necesita casi de un día completo para el rescate de la familia sin vida en la Gruta Chichicazapan.

Labores de búsqueda en la Gruta Chichicazapan del municipio de Cuetzalan del ProgresoFoto: PC Puebla

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¿Por qué no han rescatado los cuerpos en Cuetzalan? Protección Civil de Puebla explica que el rescate es complejo y requiere casi un día completo. Conoce más sobre este trágico caso.

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