Gruta de Cuetzalan: Así es la Caverna Chichicazapan donde se Perdieron Turistas en Puebla

La Gruta Chichicazapan en Cuetzalan, Puebla, es uno de los lugares más visitados en el municipio; sin embargo, ahora está en la mira de las autoridades por la familia que desapareció al interior durante un viaje turístico. Pero, ¿cómo es este lugar?

Los cuerpos de rescate siguen los trabajos a marchas forzadas para localizar a tres personas que siguen atrapadas en el interior de la caverna. El martes pasado, 7 excursionistas ingresaron a la gruta; sin embargo, las lluvias incrementaron súbitamente el nivel del agua dentro.

Durante la emergencia, solo el guía y un excursionista lograron salir y pedir ayuda. Lamentablemente, mientras llevaban los trabajos de rescate, fueron recuperados dos cuerpos.

Las labores para dar con las tres personas que siguen desaparecidas, se han prolongado por más de 40 horas y se podrían complicar más debido a que se pronostican fuertes lluvias en la zona.

Fueron a celebrar un cumpleaños

Los familiares de las personas que quedaron atrapadas en la Gruta Chichicazapan, aseguran que el viaje se planeó para celebrar el cumpleaños de una de ellas, aseguró la señora Areli.

“Venimos contentos a festejar el cumpleaños de mi hija menor. Ella tenía el deseo de conocer las grutas y por eso fuimos”, afirmó.

Asimismo, contó que la lluvia comenzó momentos antes de ingresar a la gruta, por lo que el guía les indicó que tenían que entrar para alojarse, pero ya no pudieron salir. Ahora esperan la localización de las otras personas que están atrapadas para trasladarlas a su lugar de origen.

En tanto, las autoridades llevarán a cabo las investigaciones para deslindar responsabilidades, lo anterior, porque las personas iban acompañadas de un experto y se sabe que es peligroso ingresar a la gruta durante las lluvias.

¿Cómo es la Gruta Chichicazapan en Cuetzalan?

Cuetzalan es un Pueblo Mágico, ya que cuenta con atributos históricos y culturales que lo hacen atractivo para el turismo nacional e internacional. Debido a que conjuga el contacto con la naturaleza y la belleza arquitectónica.

Su nombre original fue Quetzalan: “lugar de abundancia de quetzales” o “manojo de plumas rojas con puntas azules sobre dos dientes”. Su población se compone de indígenas totonacos y nahuas, quienes manifiestan su cultura a través de diversos rituales; tal es el caso de los Voladores, una danza asociada a la fertilidad.

También destaca por sus coloridas artesanías como cestería, huipiles, jorongos, morrales, penachos, rebozos y zarapes.

Cuetzalan se ubica a 930 m de altitud; posee un clima subtropical, semihúmedo y lluvias todo el año. Alcatraces, azaleas, hortensias, gachupinas y orquídeas son parte de la vegetación natural. Entre los platillos típicos del lugar se encuentran:

Acamayas

Cecina ahumada

Mole

Pan

Pipián

Queso

Tamales de frijol

Exquíhitl

Los tayoyo

Jobo

Maracuyá

Yolixpa

Xoco atol

Sin embargo, uno de los atractivos más importantes para Cuetzalan son las grutas. Este municipio alberga uno de los sistemas de cuevas secas y ríos subterráneos más grandes de América Latina.

Estas se caracterizan por ser formaciones de roca caliza moldeadas por la filtración de agua a lo largo de miles de años, creando ramificaciones extensas, salones con estalactitas y estalagmitas, y cauces de agua internos.

En el circuito principal de grutas accesibles para el turismo se encuentran las siguientes grutas:

Gruta de Atepolihui

Gruta de Chivostoc (o Amocuali)

Gruta de Chapultepec

Gruta de Alpazat y Secán

Gruta de Chichicazapan

Esta última es una gruta con río subterráneo. Además, cuenta con senderos interiores estrechos, corrientes de agua activas y pozas profundas. También destaca por sus bóvedas altas adornadas con densas formaciones de estalactitas.

La Gruta de Chichicazapan tiene una dificultad intermedia, ya que se inunda y presenta corrientes; las normativas municipales establecen como obligatorio el ingreso con guías locales certificados.

Los turistas tienen que usar estrictamente el equipo de seguridad adecuado, como casco, lámpara frontal y chaleco salvavidas, así como ropa y calzado antiderrapante.

Es importante destacar que la Gruta de Chichicazapan tiene ríos subterráneos activos, por lo que el nivel del agua es sensible a las condiciones meteorológicas; por ello, durante la temporada de lluvias fuertes se emiten alertas por el riesgo que existe al incremento repentino de los caudales.

EPP