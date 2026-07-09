Localizan Tres Mujeres Sin Vida en la Patrulla Sumergida en el Río Atoyac de Puebla

La tarde de este jueves 9 de julio se confirmó el hallazgo de tres mujeres fallecidas al interior de una patrulla de la policía municipal de Santa Clara Ocoyucan, que se encontró sumergida en el Río Atoyac.

Desde la noche del miércoles se implementaron acciones de búsqueda de la unidad oficial, luego de la no localización del patrullero que atendía reporte durante la tormenta eléctrica.

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Extraen cuerpos de tres mujeres en el Río Atoyac de Puebla

Protección Civil Estatal informa que luego de un operativo coordinado para localizar una patrulla de policía reportada como desaparecida, se localizaron los cuerpos de tres mujeres en la inspección del Equipo Acuático de Bomberos del Estado.

Tras el hallazgo Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) inició las diligencias ministeriales para el procesamiento de la escena, el levantamiento de los cuerpos y su plena identificación.

Sigue desaparecido policía municipal de Santa Clara Ocoyucan en Puebla

Se presume que las tres víctimas habían sido auxiliadas por el policía municipal de Ocoyucan, cuyo paradero aún se desconoce.

Se sabe que el elemento policial no reportó a la corporación que había auxiliado a las tres mujeres. El reporte en el 911 solo mencionaba que la patrulla había sido arrastrada con él al interior.

Foto: PC Estatal

El patrullero aún desaparecido responde a nombre de Agustín Malo Martínez y es el Subdirector de la Policía Municipal.

El mandatario estatal Alejandro Armenta Mier pidió sumar esfuerzos para estas labores, mientras que la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAVI) brinda el acompañamiento y apoyo correspondiente a vecinos y posibles familiares de las mujeres.

Con información de N+

JAPR