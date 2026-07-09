Localizan Tres Mujeres Sin Vida en la Patrulla Sumergida en el Río Atoyac de Puebla

Luego de la extracción de la unidad oficial se confirmó que había personas dentro; el oficial sigue desaparecido.

Al interior había tres mujeres ahogadas.Foto: Sicom Noticias

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Tragedia en Puebla: encuentran tres mujeres fallecidas en patrulla sumergida en el Río Atoyac. El oficial que las asistió aún no aparece. Conoce más sobre este caso.

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