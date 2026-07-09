Desaparece Policía de Ocoyucan junto con la Patrulla por Desbordamiento de Río Atoyac en Puebla

Protección Civil confirma la no localización de un elemento de seguridad por la crecida del afluente durante las lluvias.

La unidad y el elemento policial desaparecieron desde el miércoles.Foto: N+

Destacado

Urgente: Policía de Ocoyucan desaparecido tras desbordamiento del Río Atoyac en Puebla. Protección Civil y fuerzas de seguridad intensifican búsqueda. Detalles en desarrollo.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+