Desaparece Policía de Ocoyucan junto con la Patrulla por Desbordamiento de Río Atoyac en Puebla

La mañana de este 9 de julio, se confirmó que un elemento de la Policía Municipal de Santa Clara Ocoyucan junto con su patrulla, está desaparecido luego de las intensas lluvias que comenzaron desde las 18 horas del miércoles.

Protección Civil Estatal informó que la unidad fue arrastrada por el desbordamiento del Río Atoyac y que desde la noche implementaron búsqueda con dron sin resultados favorables.

Buscan a policía municipal de Santa Clara Ocoyucan en el Río Atoyac de Puebla

El Gobierno del Estado de Puebla dio a conocer que fuerzas de seguridad y cuerpos de emergencia mantienen activo el operativo para la búsqueda del elemento de la Policía Municipal de Ocoyucan reportado como no localizado, tras las lluvias registradas la tarde-noche del 8 de julio.

🚨 En Ocoyucan, se reportó que una unidad de Policía Municipal fue arrastrada por el desbordamiento del río Atoyac. Se realizó búsqueda con drone, sin resultados hasta el momento; las labores continuarán. pic.twitter.com/3rtEAoy2Ni — PC Estatal Puebla (@PCGobPue) July 9, 2026

En el despliegue participan elementos de la Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN), Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Protección Civil Estatal y Municipal (PC), así como de policías de Ocoyucan, Puebla y San Andrés Cholula.

Para tratar de localizar al uniformado, realizan recorridos terrestres así como sobrevuelos con el helicóptero de la Policía Estatal; además se utilizan drones que permiten inspeccionar áreas de difícil acceso.

Con información de N+

JAPR