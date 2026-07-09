Cae Avioneta en San Juan del Río, Querétaro; Este es el Saldo del Accidente Hoy

Una aeronave ligera dedicada a labores de fumigación agrícola cayó este jueves en la colonia Residencial Campestre Hacienda El Porvenir, sobre la carretera a La Valla, en el municipio de San Juan del Río, lo que generó la movilización de los cuerpos de emergencia.

Foto: Protección Civil

¿Hubo personas lesionadas tras el accidente?

De acuerdo con la Coordinación Estatal de Protección Civil de Querétaro, el piloto fue atendido por paramédicos en el lugar y, tras ser valorado, fue clasificado en código verde, por lo que no presentó lesiones de gravedad.

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Al sitio acudieron elementos de la Coordinación Estatal de Protección Civil, en coordinación con Protección Civil y Bomberos de San Juan del Río, quienes realizaron el aseguramiento del área y coordinaron las acciones de atención al incidente.

Foto: Protección Civil

Las autoridades informaron que, tras la intervención de los cuerpos de emergencia, se descartaron riesgos adicionales para la población, los bienes y el entorno. La zona permanece bajo resguardo mientras se desarrollan las diligencias correspondientes.

Finalmente, se indicó que serán las autoridades competentes las encargadas de realizar las investigaciones técnicas para determinar las causas del accidente y deslindar las responsabilidades conforme a la normatividad vigente.

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