Cae Avioneta en San Juan del Río, Querétaro; Este es el Saldo del Accidente Hoy

Una avioneta ligera dedicada a labores de fumigación agrícola cayó en la colonia Residencial Campestre Hacienda El Porvenir, sobre la carretera a La Valla, en San Juan del Río.

Cae Avioneta de Fumigación en San Juan del RíoFoto: PC Estatal Querétaro

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Aeronave de fumigación cae en San Juan del Río, pero el piloto sale ileso. Protección Civil y Bomberos aseguran el área mientras investigan las causas.

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