Localizan Sin Vida a un Hombre y Menor en Guanajuato; Presuntamente Murieron Ahogados

Un adolescente de 17 años y un hombre de 28, fueron localizados sin vida en un bordo de agua ubicado en Purísima del Rincón, autoridades tardaron algunas horas en rescatar los cuerpos.

Un adolescente de 17 años y un hombre de 28, fueron localizados sin vida en un bordo de agua ubicado en Purísima del Rincón, autoridades tardaron algunas horas en rescatar los cuerpos.Bomberos de Purísima del Rincón

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Dos personas pierden la vida en Purísima del Rincón. Equipos de rescate tardan horas en recuperar los cuerpos. Investigación en curso.

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Rescate en Purísima: Adolescente y Hombre Mueren Ahogados