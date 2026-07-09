Localizan Sin Vida a un Hombre y Menor en Guanajuato; Presuntamente Murieron Ahogados

El pasado miércoles 8 de julio, se reportaron a dos personas que se habían metido a un bordo de almacenamiento de agua en Purísima del Rincón, Guanajuato.

Sin embargo, ya tenían varios minutos dentro del agua y no salían a la superficie, por lo que se reportó a la Central de Emergencias 911, pidiendo apoyo para localizarlos.

Socorristas de Purísima del Rincón, San Francisco del Rincón y de Jalisco, ayudaron a recuperar de los cuerpos

Al lugar señalado, arribaron elementos de Protección Civil y de Bomberos de los municipios de Purísima del Rincón y San Francisco del Rincón, incluso del estado de Jalisco, para coordinar un operativo de búsqueda.

Bomberos de Purísima del Rincón

Durante varias horas, integrantes del equipo de rescate acuático, en donde se encuentran tres buzos especializados y varias unidades para el traslado de las víctimas, estuvieron sumergiéndose en el bordo de agua.

Fue alrededor de las 4:00 de la tarde, cuando se informó que se habían localizado y recuperado los cuerpos de un adolescente de 17 y un hombre de 28 años de edad.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Javier López, entre los Mayores Coleccionistas de Artículos Mundialistas | Entrevista N+

Las identidades de los fallecidos aún no han sido dadas a conocer por las autoridades

Tras el rescate de los cuerpos, los cuales fueron trasladados a las instalaciones del Servicio Médico Forense en Guanajuato, Capital, donde se les practicará la necropsia de ley y así determinar las causas exactas de los fallecimientos.

La investigación para esclarecer las muertes, será a cargo de agentes de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, quienes recabaron testimonios y evidencias en el lugar de los hechos y así darle apertura a una carpeta de investigación.

Habitantes de la zona, acudieron al lugar y estuvieron dispuestos a ayudar a los socorristas, si es que fuera necesario. Hasta el momento, las identidades de ambas personas fallecidas no han sido dadas a conocer, así como la mecánica de lo sucedido.