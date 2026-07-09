Localizan Sin Vida a un Hombre y Menor en Guanajuato; Presuntamente Murieron Ahogados
Un adolescente de 17 años y un hombre de 28, fueron localizados sin vida en un bordo de agua ubicado en Purísima del Rincón, autoridades tardaron algunas horas en rescatar los cuerpos.
Bomberos de Purísima del Rincón
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Dos personas pierden la vida en Purísima del Rincón. Equipos de rescate tardan horas en recuperar los cuerpos. Investigación en curso.
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PorRedacción N+
El pasado miércoles 8 de julio, se reportaron a dos personas que se habían metido a un bordo de almacenamiento de agua en Purísima del Rincón, Guanajuato.
Sin embargo, ya tenían varios minutos dentro del agua y no salían a la superficie, por lo que se reportó a la Central de Emergencias 911, pidiendo apoyo para localizarlos.
Socorristas de Purísima del Rincón, San Francisco del Rincón y de Jalisco, ayudaron a recuperar de los cuerpos
Al lugar señalado, arribaron elementos de Protección Civil y de Bomberos de los municipios de Purísima del Rincón y San Francisco del Rincón, incluso del estado de Jalisco, para coordinar un operativo de búsqueda.
Durante varias horas, integrantes del equipo de rescateacuático, en donde se encuentran tresbuzos especializados y varias unidades para el traslado de las víctimas, estuvieron sumergiéndose en el bordo de agua.
Fue alrededor de las 4:00 de la tarde, cuando se informó que se habían localizado y recuperado los cuerpos de un adolescente de 17 y un hombre de 28 años de edad.
Las identidades de los fallecidos aún no han sido dadas a conocer por las autoridades
Tras el rescate de los cuerpos, los cuales fueron trasladados a las instalaciones del Servicio Médico Forense en Guanajuato, Capital, donde se les practicará la necropsia de ley y así determinar las causas exactas de los fallecimientos.
La investigación para esclarecer las muertes, será a cargo de agentes de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, quienes recabaron testimonios y evidencias en el lugar de los hechos y así darle apertura a una carpeta de investigación.
Habitantes de la zona, acudieron al lugar y estuvieron dispuestos a ayudar a los socorristas, si es que fuera necesario. Hasta el momento, las identidades de ambas personas fallecidas no han sido dadas a conocer, así como la mecánica de lo sucedido.