Realizan Operativos de Cateo en Funerarias de Veracruz; Esto se Sabe

Se realizó un operativo de cateo en una funeraria de la ciudad de Veracruz; autoridades aún no comparten datos de los hallazgos

Operativo de Cateo en FunerariaFoto: N+

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Operativo sorpresa en funeraria de Veracruz: autoridades catean el lugar y cierran vialidades. ¿Qué encontraron? Información en desarrollo.

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