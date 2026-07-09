Realizan Operativos de Cateo en Funerarias de Veracruz; Esto se Sabe

Esta mañana de jueves 9 de julio, se desplegó un operativo de autoridades policiacas en las calles de la zona norte del estado de Veracruz. Se trató de un cateo en una funeraria.

El despliegue de corporaciones se dio en la Avenida Raz y Guzmán de la colonia Buenavista, frente al Tecnológico de la ciudad de Veracruz. Elementos de la Policía federal, de la policía estatal, así como la unidad de género estatal y la policía naval encabezaron los trabajos de investigación.Los efectivos revisaron vehículos, incluso las carrozas de la funeraria.

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Luego de varios minutos de tener la zona acordonada, los elementos policiacos se retiraron y la avenida fue abierta a la circulación.

Catean otra funeraria en Veracruz

Este mismo jueves 9 de julio, en otro punto de la ciudad de Veracruz, también se desarrolló otro operativo por parte de elementos ministeriales y Policía estatal en otra funeraria. La movilización se dio cerca del Hospital General de Veracruz.

Los efectivos cerraron la avenida 20 de Noviembre para realizar el despliegue de los elementos, lo cual, llamó la atención de los ciudadanos. Durante la mañana de este jueves, la revisión se replicó en varias casas funerarias presuntamente para verificar que cumplan con las medidas adecuadas para su operación.

Cateo en Corralón de Carros

Elementos de la Fiscalía General Estatal de veracruz, acompañados de la Guardia Nacional, realizaron un despliegue en un corralón de vehículos ubicado en la carretera Mata de Pita. El despliegue de elementos ministeriales generó por unos minutos cierre en el acceso a fraccionamientos de esta zona de Veracruz.

Sin embargo, minutos más tarde se permitió la circulación normal, pero continúo la presencia y revisión de los automóviles al interior del encierro de carros.