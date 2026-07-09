Identifican al Francotirador de la Vía Atlixcáyotl de Puebla; Esto Revelaron

Las autoridades dieron a conocer que las investigaciones apuntan a que los ataques en la Vía Atlixcáyotl habrían sido cometidos por un solo hombre.

Operativo seguridad en Vía Atlixcáyotl de PueblaFoto: SSP Puebla

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Tras meses de incertidumbre, el francotirador de la Vía Atlixcáyotl ha sido identificado. Las investigaciones continúan y se esperan avances. ¿Cómo crees que esto afectará a Puebla?

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+