Identifican al Francotirador de la Vía Atlixcáyotl de Puebla; Esto Revelaron

El presunto francotirador que desde hace meses ha generado incertidumbre entre automovilistas quienes circulan por la Vía Atlixcáyotl de Puebla, ya fue identificado por las autoridades estatales, así lo informó el Secretario de Seguridad Pública Estatal, Francisco Sánchez González.

El funcionario reveló que las investigaciones apuntan a que los ataques habrían sido cometidos por un solo hombre y adelantó que la Fiscalía General del Estado dará a conocer en los próximos días los avances del caso, entre ellos las acciones legales que se preparan contra el presunto responsable.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Víctimas de Francotirador de la Vía Atlixcáyotl Narran Ataque; Suman Más de Seis Casos

Buscan a hombre responsable de ataques en la Vía Atlixcáyotl de Puebla

El vicealmirante Francisco Sánchez González también mencionó que en caso de que el presunto atacante ya no se encuentre al interior del estado, será buscado hasta que pague conforme lo dicta la ley.

Además, explicó que el sospechoso no disparaba desde edificios, como se pensó en un principio. Las indagatorias permitieron establecer que se desplazaba hasta distintos puntos de la Vía Atlixcáyotl, ya fuera a pie o en un vehículo, para después realizar los disparos y huir del lugar.

Desde enero de este año se han registrado al menos diez agresiones contra automovilistas en esa vialidad, hechos que dejaron vehículos dañados y, en algunos casos, personas lesionadas, lo que generó temor entre quienes transitan por la zona.

Continúan investigaciones por caso del francotirador de la Vía Atlixcáyotl de Puebla

Los disparos hacia conductores que transitan por la Vía Atlixcáyotl pusieron en alarma a conductores; Autos de empresas, particulares y motociclistas han sido víctimas de una persona que se oculta en la zona de Angelópolis para apuntar al azar exponiendo la vida de quien pasan por la vialidad que conecta a los municipios de Puebla, San Andrés Cholula y Atlixco.

Luego de que los casos aumentaran, algunas víctimas optaron por realizar sus denuncias por lo que la Fiscalía General del Estado realizó las diligencias correspondientes. En al menos dos ocasiones, cerraron la Vía Atlixcáyotl para investigar más a fondo el origen de estos ataques. Actualmente están en busca de un hombre quien podría ser el responsable.

Con información de Genaro Zepeda.

MCS